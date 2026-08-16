Golpe al narcotráfico: la Policía frenó a un auto en la Ruta 11 y halló 11,5 kg de cocaína

Sucedió este fin de semana en un control realizado por oficiales de la Guardia Provincial en ruta nacional 11 a la altura de Florencia. Aprehendieron al conductor y secuestraron la droga y el automóvil

Este fin de semana, sobre la Ruta Nacional N.º 11, a la altura del kilómetro 929, en cercanías de la localidad de Florencia, oficiales de la Unidad Operativa Regional N.º 1 (Reconquista) de la Guardia Provincial -ex Policía de Seguridad Vial- detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Fox 1.6 durante un control vehicular. Lo conducía un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Lo requisaron y secuestraron 11 kilos y medio de cocaína , y el automóvil, y lo aprehendieron.

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Los indicios

Durante la verificación de la documentación, los oficiales advirtieron restos de polvo blanco y un envoltorio con una sustancia de características similares a la cocaína, además de otras irregularidades en el interior del rodado. Por esa razón dieron intervención a la Justicia Federal, que ordenó la requisa del vehículo.

Los 11 kilos de cocaína

En el procedimiento fueron hallados diez paquetes rectangulares envueltos en nailon, junto con cigarrillos y media tuca. Ante el hallazgo, se comunicó nuevamente la novedad a la Fiscalía Federal, que dispuso la continuidad de las diligencias con intervención de la Gendarmería Nacional Argentina GNA. Oficiales y suboficiales de Seguridad Vial de la Gendarmería Nacional Argentina GNA realizaron las tareas de campo, la prueba orientativa y el pesaje frente a dos testigos, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11,555 kilogramos.

Cadena de custodia

Por disposición de la Fiscalía Federal, la sustancia secuestrada, el vehículo y el hombre quedaron a disposición de la Sección de Seguridad Vial de la Gendarmería Nacional Argentina GNA, con la continuidad de las actuaciones judiciales. El operativo contó con la colaboración de oficiales de la Unidad Regional IX Gral. Obligado de la Policía de Santa Fe PSF, a través del PUZN, la Comisaría IX de Florencia y el GOT, que brindaron apoyo en la seguridad perimetral.

Narcotráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Fiscalía Federal en turno, que ordenó la requisa del vehículo, el secuestro de la sustancia, la realización de la prueba orientativa y el pesaje por parte de la Gendarmería Nacional Argentina GNA, y que el hombre y los elementos secuestrados quedaran a su disposición para la continuidad de las actuaciones, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.