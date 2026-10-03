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El empuje de Lértora, determinante en Colón: "Había que ganar como sea"

El capitán de Colón, Federico Lértora, fue clave para en el 1-0 ante Estudiantes (BA) para no claudicar en el objetivo. "Buscamos de todas las maneras", dijo

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 17:28hs
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El empuje de Lértora, determinante en Colón: Había que ganar como sea

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón volvió a sonreír en el momento que más lo necesitaba. El 1-0 ante Estudiantes (BA) llegó sobre el final, después de un partido en el que buscó por todos los caminos y se encontró una y otra vez con la resistencia del arquero visitante.

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Después del encuentro, el capitán Federico Lértora valoró especialmente el resultado y la reacción luego de la imagen que había dejado frente a All Boys. “Era ganar como sea y se ganó. Me quiero quedar con eso, porque lo buscamos de todas las maneras”, sostuvo.

Para Lértora, Colón había hecho méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, especialmente durante la primera mitad. “En el primer tiempo tuvimos más claridad, el arquero sacó un montón de pelotas y creo que merecíamos ganar”, analizó.

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El capitán de Colón fue de lo mejor.

El capitán también hizo referencia a los contrastes que puede ofrecer una categoría tan pareja. “El otro día dimos una mala imagen en All Boys. No voy a mentir, jugamos mal y podríamos haber perdido; fue un partido para rescatar un punto. Hoy creo que habíamos hecho un gran partido, sobre todo en el primer tiempo”, explicó.

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La falta de eficacia comenzó a convertirse en una carga para el equipo, pero Colón siguió insistiendo hasta encontrar el premio en el tramo final. “Encontramos un rival difícil y la pelota no quería entrar. El arquero sacó todas y eso te frustra, pero de eso se trata el fútbol y la vida: seguir intentando hasta que llegue el premio”, expresó Lértora.

El valor de la gente de Colón

El mediocampista también se refirió al acompañamiento de los hinchas durante esta recta final del campeonato. El Brigadier López volvió a mostrar un importante marco y el festejo tras el gol reflejó el desahogo de una tribuna que esperó hasta el último instante. “La gente acompaña siempre. A veces está molesta y es entendible, pero nosotros somos los que jugamos y tenemos que tratar de convencerlos haciendo un fútbol que les sirva y consiguiendo los tres puntos”, señaló.

En ese sentido, el León puso el foco en aquello que el plantel puede controlar: lo que sucede dentro del campo de juego. “Nosotros solamente podemos controlar lo que hacemos dentro de la cancha. Sabemos que si lo hacemos de buena manera vamos a contagiar a esta gente que siempre apoya y que siempre acompaña”, afirmó.

El triunfo permitió que Colón vuelva a meterse de lleno en la pelea de arriba de la zona A y ahora el capitán ya piensa en lo que viene. “Ojalá podamos descansar y darle otro triunfo en Santiago para cerrar esta primera rueda, o sea, el final del torneo, de la mejor manera”, cerró Lértora.

Colón Estudiantes (BA) Federico Lértora
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