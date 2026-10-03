Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Estudiantes (BA)

La cámara de UNO Santa Fe deja algunas postales de los hinchas de Colón para el partido ante Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López

El clima quiso ser protagonista antes del partido, pero en el Brigadier López hubo algo que no cambió: la pasión de los hinchas de Colón . La sábado comenzó con lluvia y hasta granizo en la previa del duelo frente a Estudiantes de Buenos Aires . Sin embargo, con el correr de las horas el cielo cambió y el sol terminó acompañando.

Con el Sabalero todavía dando pelea y buscando terminar lo más arriba posible mientras los números mantengan abiertas las posibilidades, la gente volvió a decir presente en una parada importante de la Primera Nacional.

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Banderas, camisetas, canciones y el tradicional rojo y negro le dieron vida a cada rincón del estadio. Ni la lluvia ni el granizo pudieron apagar el color de una hinchada que volvió a acompañar a Colón en una tarde especial.

El Brigadier López volvió a vestirse de fiesta para recibir al equipo de Iván Delfino. Y una vez más, antes de que la pelota comenzara a rodar, la tribuna ya había jugado su propio partido. La cámara de UNO Santa Fe trae algunas de las postales.

Las fotos de los hinchas de Colón