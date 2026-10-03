Antes de visitar a Unión, Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo

Defensa y Justicia superó a San Lorenzo por 3-0. El próximo viernes, el Halcón de Varela visitará al Tate en el 15 de Abril

Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 y quedó como escolta de la Zona A con 21 puntos, a cuatro del líder Instituto. Y el próximo viernes visitará a Unión en el 15 de Abril.

Jeremías Lucco abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que David Martínez amplió la ventaja a los 45’ y David Barbona selló la goleada en el tercer minuto de adición del primer tiempo. Maximiliano Porcel fue una de las figuras del Halcón y aportó dos asistencias.

El Ciclón tuvo dos goles anulados durante el encuentro: el primero a los 18 minutos, cuando buscaba llegar al empate, y el segundo a los 39’. Con la derrota, el Ciclón quedó décimo con 11 unidades, a cinco de Newell’s, que ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs.

Los hinchas de San Lorenzo pudieron ir hasta Florencio Varela porque hubo público visitante y no ocultaron su bronca por este presente, tanto con los jugadores como con los dirigentes.