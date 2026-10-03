El uno por uno de Colón en la victoria frente a Estudiantes de Buenos Aires

Colón jugó un buen partido, en donde fue muy superior a su rival. Hubo buenos rendimientos y el nivel general del equipo fue auspicioso

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires.

Tomás Giménez (5): Cometió un grave error en el primer tiempo al salir de manera apresurada y dejar el arco libre. Después descolgó algún centro y tapó un tiro libre en tiempo de descuento. Segunda valla invicta para el arquero de Colón.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido, mejor en el primer tiempo que en el segundo, sobre todo a la hora de pasar al ataque. Fue reemplazado en el complemento.

Nicolás Thaller (7): Quizás fue su mejor partido con la camiseta de Colón, firme de arriba y también por abajo, un par de cruces salvadores en el segundo tiempo, brindando aplomo y seguridad.

Federico Rasmussen (7): Es por lejos el mejor defensor de Colón, juega con mucha suficiencia, muestra una gran lectura a la hora de anticipar o cuando debe esperar al delantero. Impasable y además salida clara desde el fondo.

Facundo Castet (5): Mejoró desde la llegada de Delfino, sobre todo a la hora de estar más atento en la marca, a veces muestra dificultades en el traslado del balón o cuando debe progresar en ataque, pero lo suple con actitud.

Ignacio Antonio (5): Alternó buenas con malas, mostró actitud para presionar y pelear, pero le faltó precisión con la pelota en los pies y también para definir.

Federico Lértora (7): Muy buen partido, empujó, tuvo actitud, estuvo dos veces muy cerca de convertir. Asistió con un lateral a Bonansea y metió el centro que terminó con el gol de Colón.

Agustín Toledo (6): Correcto partido, en el segundo tiempo se equivocó en algunos pases, pero jugó un buen primer tiempo con mucha movilidad y participación en el circuito de juego.

LEER MÁS: El empuje de Lértora, determinante en Colón: "Había que ganar como sea"

Julián Marcioni (5): Se mostró intermitente, un par de buenos centros para Bonansea, pero no terminó de ser desequilibrante por el sector derecho. Alternó buenas con malas y terminó siendo suplantado.

Alan Bonansea (5): La actitud de siempre para pelear, luchar y presionar. Estuvo varias veces cerca del gol, pero se lo impidió el arquero Lungarzo.

Ignacio Lago (7): Un gran primer tiempo desequilibrando cada vez que se lo propuso por izquierda. Le faltó el gol, pero aportó mucho en ataque con maniobras individuales, remates al arco y centros para sus compañeros.

Darío Sarmiento (6): Limpió el balón para dejarlo solo a Lértora que metió el centro que terminó en el gol. Es un futbolista que cuando participa del juego es importante, por el buen manejo que tiene.

Jerónimo Buosi (-): Es un delantero que viene demostrando condiciones, importante por la movilidad que aporta y también sabe jugar de espaldas.

Emanuel Beltran (-): Tuvo algunos problemas en el retroceso cuando el equipo rival volcó el ataque por ese sector. En un par de acciones pasó al ataque, pero le faltó mayor precisión.

Leandro Garate (-): Ingresó en lugar de Bonansea y participó poco del juego, es cierto que sumó pocos minutos, pero terminando aportando poco en ataque.