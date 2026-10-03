Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

El 3 de abril fue la última vez que Unión con Matías Mansilla en el arco no recibió goles. Fue el 2-0 ante Deportivo Riestra en Santa Fe

La última vez que Unión mantuvo la valla invicta fue el 3 de abril en el triunfo 2-0 ante Deportivo Riestra.

Las estadísticas marcan que se cumplieron seis meses de la última vez que Unión no recibió goles. Fue el 3 de abril en la victoria 2-0 ante Deportivo Riestra en condición de local.

Luego de ese partido, e l Tate recibió goles en los 18 encuentros que disputó, incluido uno por Copa Argentina, en el que perdió 2-0 frente a Independiente.

La racha negativa arrancó en el Torneo Apertura, con las derrotas 2-1 con Estudiantes y 3-2 frente a Newell's. Luego llegaron los empates 2-2 con Vélez y 1-1 contra Talleres. Y en playoffs venció 2-1 a Independiente Rivadavia y perdió 2-0 con Belgrano.

Mientras que en el actual Torneo Clausura, el Tate empató 2-2 con Platense y posteriormente perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza. Luego venció a Lanús 2-1 y perdió 2-1 contra Central Córdoba y 1-0 ante San Lorenzo.

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La racha de tres victorias consecutivas fueron ante Aldosivi 3-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2. Y ahora llegaron las tres caídas al hilo frente a Talleres 2-1, Independiente 2-1 y Boca 3-0.

Así las cosas, en los últimos 17 partidos jugados entre el Apertura y el Clausura, Unión recibió 30 goles, a los que habría que sumar el partido de Copa Argentina ante el Rojo, sufriendo 32 goles en 18 encuentros.

Con semejante estadística, resulta imposible que Unión logre ser un equipo competitivo, si en todos los partidos recibe como mínimo un gol.