Lago, tras el agónico triunfo de Colón: "Si queremos ser campeones, este es el camino"

El extremo de Colón, Ignacio Lago, analizó la victoria agónica ante Estudiantes (BA) en Santa Fe para meter presión en la lucha de más arriba en la zona A

Colón consiguió ante Estudiantes (BA) un triunfo de esos que pueden tener un peso especial en la recta final de la Primera Nacional. El 1-0 llegó sobre el cierre, después de un partido en el que el Sabalero buscó durante buena parte de los 90 minutos y terminó encontrando el premio que necesitaba.

Uno de los protagonistas fue Ignacio Lago, quien destacó la propuesta y dejó un mensaje claro de cara a lo que viene: Colón debe sostener esta manera de jugar, pero mejorar la efectividad. “Estamos en una etapa donde hay que ganar como sea. Creo que hoy las maneras y las formas estuvieron buenas”, señaló.

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El Bichito consideró que el equipo volvió a mostrar una versión que puede ser determinante en la pelea de arriba. “Es difícil mantener durante 95 minutos la misma intensidad, pero cuando podemos somos un equipo de la puta madre. Intentamos por todos lados”, afirmó.

Nacho Lago sacó pecho en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El futbolista también puso el foco en un aspecto que Colón deberá corregir para afrontar los partidos que quedan: la definición. “La diferencia de los grandes equipos es la efectividad. Te llegan poco y te convierten. Cuanto más rápido mejoremos eso, seguramente más resultados positivos vamos a sacar”, analizó.

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La referencia también tuvo que ver con lo sucedido en otros partidos. Lago recordó el encuentro ante Los Andes, cuando Colón logró resolver rápidamente el partido: “El otro día se dio que en el primer tiempo hicimos tres goles. Eso es lo que tenemos que seguir replicando de ahora en adelante”.

Ahora, a ganar también afuera en Colón

Para Lago, el objetivo no cambia por jugar lejos del Brigadier López. “Hoy hay que ganar donde sea. Hay que proponerle a Mitre lo que hicimos hoy, que creo que fue muy bueno”, sostuvo.

Fue todavía más contundente al hablar de la aspiración que persigue el plantel en este tramo del campeonato. “Si queremos ser campeones, la manera en que hay que jugar es esta. Obviamente mejorando la efectividad, pero creo que este es el camino”, afirmó el extremo.