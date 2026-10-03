Delfino dejó un mensaje claro en Colón: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"

El DT de Colón, Iván Delfino, fue contundente tras el triunfo ante Estudiantes (BA) en busca del objetivo de ascenso

El agónico triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires no solo le permitió a Colón sumar tres puntos importantes en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional. También dejó una sensación que Iván Delfino pretende convertir en una constante: se puede jugar, competir, intensidad, orden y, sobre todo, carácter.

El entrenador sabalero valoró especialmente la respuesta de sus jugadores después de la derrota ante All Boys y aseguró que esta vez entendieron perfectamente lo que se les pedía. “Creo que el equipo entendió lo que se le pedía. Hicimos un partido muy bueno, más allá del resultado. Minimizamos a un gran rival. Los chicos tuvieron entrega, tuvieron orden y tuvieron paciencia para jugar”, analizó.

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Para Delfino, el resultado terminó premiando una actuación que Colón había construido durante buena parte de la tarde. El técnico destacó la intensidad del primer tiempo, mientras que explicó que Estudiantes modificó su esquema en el complemento y obligó al Sabalero a realizar algunos ajustes. “En el primer tiempo tuvimos mucha intensidad. En el segundo ellos cambiaron el esquema, nos hicieron correr un poquito para atrás con los dos del costado, después volvimos a cambiar nosotros”, explicó.

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Más allá del gol que llegó sobre el cierre y que terminó siendo en contra, Delfino se quedó con algo que considera todavía más importante: la demostración de que sus futbolistas tienen las herramientas para llevar adelante la idea. “Se tienen que dar cuenta de que lo que le estamos pidiendo lo pueden hacer sobradamente. Nosotros podemos corregir situaciones técnicas, tácticas y hasta lo físico, pero el corazón venía de la cuna y para jugar a esto tiene que estar siempre”, remarcó.

Para Delfino ahora la cuenta pendiente de Colón es ganar de visitante.

La cuenta pendiente en Colón

El entrenador no esquivó uno de los principales déficits que viene mostrando Colón en el torneo: la dificultad para sostener el mismo rendimiento de un partido al otro, especialmente cuando juega fuera de Santa Fe. Delfino dejó en claro que la regularidad no depende solamente de una cuestión táctica. “Yo creo que el desafío que tenemos ahora, que nos propusimos desde el inicio de semana, es encontrar la regularidad que nos está faltando de juego y creo que como consecuencia van a llegar los resultados”, señaló.

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En ese sentido, apuntó a una cuestión fundamental: mantener durante más tiempo las virtudes que aparecieron ante Estudiantes. “Tenemos que tener la capacidad de sostener gran parte de lo que hicimos hoy (por este domingo)”, sostuvo.

“No podemos jugar con euforia”

Otro de los conceptos que dejó Delfino estuvo relacionado con la manera en que Colón debe afrontar esta etapa decisiva. El entrenador pidió tranquilidad y paciencia para tomar mejores decisiones dentro del campo. “Nosotros no podemos jugar con euforia. Euforia puede tener la gente, nosotros tenemos que estar tranquilos y tener paciencia para tomar decisiones con claridad”, explicó.

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Delfino también comenzó a mirar un poco más allá de estas cuatro fechas. Si Colón consigue meterse en el Reducido, el entrenador entiende que comenzará una historia diferente, aunque ya trabaja en alternativas para llegar preparado. “Una vez que estés ahí adentro, ya después es otro torneo aparte”, manifestó.

Y agregó: “Vamos identificando inclusive un par de esquemas que tenemos en la cabeza y buscamos los mejores intérpretes”. Delfino, en tanto, cerró con una frase que resume el desafío para lo que viene: “Nos tenemos que acostumbrar a ganar. Eso es fundamental para un grupo”.