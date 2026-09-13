Grave accidente de una piloto santafesina de 13 años durante una competencia de motociclismo en Brasil

La joven piloto santafesina Joselin Altamirano, de 13 años, sufrió un grave accidente durante una competencia de motociclismo en Brasil. Debió ser trasladada en helicóptero hasta Belo Horizonte, donde permanece internada bajo atención médica

La piloto santafesina Joselin Altamirano, oriunda de B° Villa Hipódromo, sufrió un fuerte accidente mientras disputaba la Copa Latinoamericana BLUCRU. Fue trasladada en helicóptero a Belo Horizonte y deberá ser operada de la columna.

La joven piloto santafesina de 13 años, sufrió un grave accidente durante una competencia de motociclismo que se desarrolla en Brasil . La adolescente, oriunda del barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, recibió un fuerte impacto mientras disputaba la Copa Latinoamericana BLUCRU.

Como consecuencia del accidente, sufrió una fractura de columna entre las vértebras T8 y T9, con desplazamiento. Debido a la gravedad de la lesión, debió ser trasladada en helicóptero hasta Belo Horizonte, donde permanece internada bajo atención médica.

La joven deberá ser sometida a una intervención quirúrgica. La operación será clave para determinar con mayor precisión el alcance de la lesión y, posteriormente, los profesionales podrán evaluar el grado de compromiso medular y establecer los pasos a seguir en su recuperación.

La situación generó una profunda preocupación entre familiares, amigos y allegados de Yoselin, quien desde hace años desarrolla su carrera en el motociclismo y ha representado a Santa Fe y a la Argentina en distintas competencias.

El pedido de ayuda

Mientras la familia permanece en Brasil acompañando a la joven, debe afrontar los gastos derivados de su atención médica, estadía y permanencia en el país. Por este motivo, familiares y allegados iniciaron un pedido de colaboración económica para ayudar a afrontar la situación.