Guede: "Les tengo mucho respeto a los árbitros"

En dialogo con Pablo Ladaga en el programa “Fútbol y rosca” que se emite por Radio Splendid AM 990, el director técnico del “Bicho” de la Paternal analizó la actualidad del arbitraje en el fútbol argentino: “Yo no me quejo. Nunca me van a escuchar hablar, ni bien ni mal, de los árbitros porque yo les tengo mucho respeto y es muy difícil ser árbitro, muy difícil”.

"Esas reacciones esporádicas que tengo no son pensadas pero yo jamás me meto con el trabajo. Es muy difícil, yo armo un picado con los chicos y soy capaz de dirigirlo. ¿Sabes lo que me putean de un lado y del otro? Tal vez estás jugando por un asado, por cualquier cosa y es muy difícil. Entonces, a mí no me van a ver nunca hablar de los árbitros y no me quejo porque sé que es muy difícil ser árbitro” agregó el entrenador de 49 años.

Además, se refirió al gran presente de Argentinos Juniors que lo tiene como uno de los líderes del Grupo A de la Copa de la Liga: “Lo llevo con tranquilidad, sabiendo donde estamos, el equipo que tenemos que son muchos chicos y que estamos en crecimiento. No puedo mezclar lo que son los resultados con el crecimiento, tenemos muchos jóvenes que están mezclados con los viejos como le digo yo. El equipo tiene que seguir creciendo, tiene que pasar por situaciones buenas como ahora, malas, regulares y tiene que saber salir de todo lo que es el fútbol”.

“Con el gran trabajo que hizo Gaby (Milito) me facilitó un montón de cosas que aproveché. Se hizo un cambio de nombres y ahí estamos” añadió el ex jugador de Deportivo Español.

En este 2024, el ex entrenador de San Lorenzo de Almagro empezó a darle titularidad a varios chicos del club y, en relación a esto, explicó: “Se lo ganaron, todos los chicos hicieron una muy buena pretemporada y la verdad que estaba para ponerlos, creíamos que tenían que jugar y ahí es donde crece la competencia. Estaban Fran (Álvarez), Eric (Meza), Tobi (Palacio) que lo hicieron muy bien, lo mismo que Prieto por el lateral izquierdo donde está jugando el “Chino” (Román Vega)”.

“Lo lindo es que el otro día entró Prieto y tuve que pasar al “Chino” de central y rindió de una forma excelente. Entonces yo creo que esa competitividad que generan, tanto los chicos como los grandes, en no aflojar ninguno es lo que hace que cada uno que entre rinda bien” culminó Pablo Guede.