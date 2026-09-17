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Hallaron el cuerpo de un hombre que murió electrocutado al intentar robar cables en la Ruta Nacional 19

Sucedió este jueves por la tarde en el kilómetro 3,5 de la vía, sobre el costado que conduce a la ciudad de Santo Tomé. Un vendedor ambulante advirtió sobre la existencia de un cuerpo inmóvil dentro de una zanja e hizo un llamado al 911. Llegaron policías de Orden Público, quienes constataron la veracidad del hallazgo. El médico policial constató el fallecimiento por electrocución, ya que tenía un cable pelado entre sus manos.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de septiembre 2026 · 19:34hs
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Hallaron a un hombre que murió electrocutado intentando robar cables subterráneos a la vera del kilómetro 3

Hallaron a un hombre que murió electrocutado intentando robar cables subterráneos a la vera del kilómetro 3,5 de la Ruta Nacional 19

Este jueves, cerca de las 15.30, en el kilómetro 3,5 de la Ruta Nacional N.º 19, sobre el costado de la calzada que conduce hacia la ciudad de Santo Tomé, oficiales de Orden Público hallaron el cuerpo sin vida de un hombre tendido en la cuneta de la banquina, junto a la tranquera de un campo. Ellos fueron enviados por los operadores de la Central de Emergencias 911 a raíz de un llamado que alertaba sobre un hombre que estaría sustrayendo cable en ese sector de la ruta.

Ya en el lugar, un vendedor ambulante de frutillas ubicado sobre el costado de la vía les informó que había una persona tendida en una cuneta, próxima a la tranquera de un campo. Los oficiales encontraron al hombre boca abajo e inmóvil. El médico policial constató su fallecimiento.

La investigación policial se orienta a que el hombre, que aún no fue identificado, intentaba robar cables tendidos en una zanja cuando recibió la descarga eléctrica que le produjo la muerte. A su lado había un cuchillo Tramontina.

El hallazgo

Hasta el momento no fue establecida la identidad del hombre. Los oficiales de Orden Público pudieron observar en el lugar del hallazgo que se trata de un hombre de entre 20 y 30 años, que estaba agarrado con sus manos a un cable subterráneo. También había un cuchillo Tramontina usado para quitar el plástico de cobertura de los cables y una gorrita.

El médico policial confirmó el fallecimiento, siendo la causa principal la electrocución. Preservaron la escena hasta la llegada de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo de las tareas investigativas y periciales sobre el hallazgo.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas de la Policía de Santa Fe (PSF), y estas hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes sobre lo ocurrido y que sean secuestradas; que sean identificadas todas las personas que puedan aportar información como testigos, entre ellas el vendedor ambulante que dio aviso; la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar y, a su finalización, el traslado del cuerpo a la morgue judicial con la finalidad de que los médicos forenses practiquen la necropsia y puedan establecer científicamente la causa de la muerte.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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