Puente Colgante: buscan rescatar las piezas originales que quedaron dispersas a más de 40 años de su caída

El senador Paco Garibaldi presentó un proyecto para inventariar y poner en valor los restos del histórico puente que se desplomó en 1983. La propuesta contempla definir su destino mediante participación ciudadana.

A más de 40 años de la caída del histórico Puente Colgante Ingeniero Marcial Candioti , el senador provincial por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, presentó una iniciativa para recuperar, inventariar y poner en valor las piezas originales de la estructura que todavía permanecen dispersas en distintos puntos de la provincia.

El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo provincial , en articulación con la Municipalidad de Santa Fe y el Ente Administrador Puerto Santa Fe , avance en la identificación de los restos que aún se conservan y defina un proyecto para su recuperación y exhibición.

La propuesta busca que esos elementos dejen de permanecer abandonados o sin identificación y pasen a formar parte de un espacio público destinado a preservar la memoria de uno de los principales símbolos históricos de la capital provincial.

El Puente Colgante original había sido inaugurado en 1928 y colapsó el 28 de septiembre de 1983, durante una de las grandes crecientes que afectaron a Santa Fe. La estructura permaneció durante años como una de las imágenes más fuertes de aquella catástrofe. Posteriormente fue reconstruida y reinaugurada en 2002, respetando buena parte de su diseño original.

Una propuesta abierta a los santafesinos

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa de Garibaldi es que el destino de las piezas recuperadas no sea definido exclusivamente desde los organismos estatales.

El proyecto propone un proceso abierto y participativo, con intervención de vecinos, universidades, especialistas en patrimonio, instituciones culturales y artistas.

La intención es que sean esos actores, junto con los organismos públicos involucrados, quienes definan el espacio donde finalmente puedan emplazarse los restos y la forma en que serán exhibidos.

La propuesta busca convertir las piezas originales en un patrimonio accesible para toda la comunidad y no solamente en objetos conservados en depósitos.

La deuda con la historia de Santa Fe

Durante la presentación, Garibaldi cuestionó que la ciudad no siempre haya logrado preservar adecuadamente su patrimonio histórico y puso como ejemplo la demolición del antiguo Cabildo santafesino.

“Tenemos más de 450 años de historia. Y la edad, el paso del tiempo, no son sólo recuerdos: es nuestra identidad, es nuestro orgullo, es entender de dónde partimos para saber a dónde podemos llegar”, sostuvo.

En esa línea, consideró que recuperar los restos del antiguo Puente Colgante implica mucho más que conservar piezas metálicas.

“Tenemos una obligación con nuestra memoria colectiva. No hablamos de simples restos de chatarra, sino de memoria tangible, de un valioso testimonio material de nuestra modernización, de la caída y levantada colectiva de los santafesinos frente a la adversidad del río”, afirmó.

Qué pasó con las piezas después de la caída

Tras el derrumbe de 1983, distintos elementos de la estructura fueron retirados y trasladados a diferentes lugares. Parte del material terminó siendo descartado o vendido como chatarra.

El proyecto recuerda además que, con el paso de los años, algunas piezas menores llegaron incluso a ser subastadas.

La pérdida y dispersión del material original dificultaron durante décadas la posibilidad de reconstruir un registro completo de los elementos que todavía permanecen.

Sin embargo, distintas investigaciones permitieron volver a localizar algunos de esos vestigios.

El “mapa” de los restos del viejo puente

El relevamiento que acompaña la iniciativa identifica distintos puntos donde todavía existirían piezas originales del Puente Colgante.

Uno de ellos es el Dique I del Puerto Santa Fe, donde se conserva un tramo de una de las antiguas antenas de aproximadamente 1.500 kilos.

La pieza tiene una historia particular: después de caer a la laguna Setúbal en 1983, fue retirada y trasladada a Piedras Blancas. Posteriormente pasó por el Dique II y, en 2010, fue llevada nuevamente de lugar debido a obras portuarias. Por sus dimensiones, debió ser cortada para permitir su traslado.

El proyecto también recupera antecedentes de una propuesta del artista visual Ricardo Calanchini, quien había planteado convertir esa antena en una obra conmemorativa.

Otros restos fueron identificados en la Estación Belgrano, donde permanecen hierros retorcidos pertenecientes a la estructura histórica.

También se localizaron antiguos caños de hierro en inmediaciones del Parque de la Constitución, elementos que formaban parte del sistema que transportaba agua por debajo del puente.

Restos escondidos en Manucho

El relevamiento también llegó hasta un campamento de Vialidad Provincial ubicado en Manucho, donde se encontraron distintos elementos que habrían pertenecido al viejo puente.

Entre ellos aparecen tramos de la estructura, barandas correspondientes a la antigua pasarela peatonal y cables de acero utilizados como tensores.

La identificación de estos materiales permitiría avanzar en un inventario más completo de las piezas originales que sobrevivieron a la caída y a las décadas posteriores.

Una historia que todavía permanece en el paisaje

El Puente Colgante es uno de los símbolos más reconocibles de Santa Fe y su caída forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La reconstrucción iniciada décadas después permitió recuperar la estructura como uno de los principales íconos urbanos de la ciudad. La nueva obra respetó las características arquitectónicas del puente original, aunque incorporó piezas nuevas, entre ellas las antenas fabricadas para la reconstrucción.

La propuesta de Garibaldi apunta ahora a recuperar una parte diferente de esa historia: los fragmentos originales que sobrevivieron fuera de la estructura actual.

“Un puente hacia el futuro”

Para el senador, el rescate de estas piezas puede convertirse también en una forma de proyectar la historia hacia las nuevas generaciones.

“Proponemos que este proceso sea abierto y participativo para mirar el futuro con grandeza. Tenemos un gran desafío por delante: rescatar los restos del antiguo Puente Colgante que hoy están repartidos y abandonados por la ciudad”, sostuvo.

La iniciativa propone así recuperar piezas que durante décadas permanecieron dispersas y darles un nuevo significado como patrimonio público.

El objetivo final es que aquellos restos que alguna vez formaron parte del Puente Colgante vuelvan a encontrarse con los santafesinos, no como chatarra, sino como testimonios materiales de una historia que atravesó a la ciudad hace más de cuatro décadas.