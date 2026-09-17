A casi dos meses de su muerte, el Senado de Santa Fe homenajeó a Rubén Rada, referente histórico de la Causa Malvinas

La Cámara de Senadores realizó una Sesión Especial en memoria del veterano de guerra y dirigente de los excombatientes santafesinos, fallecido el 18 de julio. Familiares, amigos y representantes de agrupaciones participaron del reconocimiento.

Malvinizar. Se enfatizó su visión de mantener vigente la Causa Malvinas mediante la educación y la defensa de la soberanía.

Legado de Rada. Destacaron su lucha por la memoria de los caídos y los derechos de los excombatientes.

Senado homenajeó. Realizó una Sesión Especial post mortem a Rubén Rada, veterano de la Guerra de Malvinas.

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe realizó una Sesión Especial de Homenaje post mortem a Rubén Rada , veterano de la Guerra de Malvinas y referente histórico de la defensa de la soberanía argentina y de los derechos de los excombatientes.

Rada falleció el 18 de julio y, a casi dos meses de su muerte, el recinto del Senado se convirtió en escenario de un reconocimiento a su trayectoria y a los años de trabajo dedicados a mantener vigente la Causa Malvinas.

El acto fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal, y contó con la presencia de familiares, amigos, veteranos y representantes de distintas organizaciones vinculadas con la Causa Malvinas de diferentes puntos de la provincia.

También participaron autoridades provinciales y senadores de distintos departamentos, entre ellos los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

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Michlig: “Cuesta hablar de Rubén en pasado”

Al comenzar el homenaje, Michlig destacó el compromiso de Rada con la memoria de los caídos, los derechos de los veteranos y la transmisión de la Causa Malvinas a las nuevas generaciones.

“Cuesta hablar de Rubén en pasado, porque fue un hombre presente. Presente en una constante lucha para defender la memoria de nuestros héroes y recordar que la Causa Malvinas pertenece a todos los argentinos”, expresó.

El presidente provisional del Senado recordó que Rada atravesó la Guerra de Malvinas siendo muy joven y que, después del conflicto, transformó aquella experiencia en una tarea permanente en defensa de sus compañeros.

“Durante muchos años fue una voz firme por los derechos de nuestros veteranos de guerra. Trabajó y luchó por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de todos sus compañeros”, señaló.

Michlig también destacó sus características personales.

“Por sobre todas las cosas, fue una buena persona. Así lo atestiguan su sencillez, su cercanía y su generosidad. Nunca buscó reconocimientos personales, su vocación estaba puesta en sus camaradas”, sostuvo.

Malvinizar, más allá de recordar la guerra

Durante su intervención, Michlig puso especial énfasis en la concepción que Rada tenía sobre la necesidad de mantener vigente la Causa Malvinas.

“Rubén comprendió que malvinizar no era solamente recordar la guerra, sino educar para la paz, defender nuestra soberanía y transmitir valores como la solidaridad, la soberanía y el amor por la patria”, manifestó.

En esa línea, destacó el trabajo realizado por los veteranos para revertir el proceso de desmalvinización posterior al conflicto.

“Esto en gran parte se ha logrado por el trabajo de Rubén y de todos ustedes. Han logrado revertir esa situación de desapego y esa desmalvinización que se produjo apenas finalizada la guerra”, afirmó.

Finalmente, Michlig aseguró que el legado del veterano continuará presente.

“Su huella no se borrará, su ejemplo permanecerá en cada bandera argentina que nombre a las islas, en cada niño que aprenda lo que ocurrió en 1982, en cada Veterano que encuentre reconocimiento y respeto, y en cada santafesino que comprenda que la memoria de Malvinas debe permanecer viva para siempre”, concluyó.

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El reconocimiento de los senadores

Durante la sesión también hubo palabras de reconocimiento de distintos integrantes de la Cámara.

El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, destacó la capacidad de los veteranos para transformar el dolor de la guerra en una tarea permanente.

“Los veteranos hicieron historia allá por 1982, pero también supieron transformar todo el dolor y sufrimiento que vivieron en un motivo de vida. Fueron ustedes los que hicieron y siguen haciendo que a lo largo de los años la Causa Malvinas siga viva”, sostuvo.

Pirola también resaltó especialmente la trayectoria de Rada.

“Quiero reconocer de Rubén su valor, no solo en aquellos tiempos, sino su valor de todos los días para construir esa argentinidad que tanto necesitamos”, expresó.

Además, recordó su participación durante la reforma constitucional provincial de 2025, particularmente por su impulso para incorporar la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur en la nueva Carta Magna santafesina.

“Un hombre de principios, derechos y sueños”

El senador por Castellanos, Alcides Calvo, recordó el contexto de olvido y falta de reconocimiento que atravesaron los veteranos luego de la guerra y valoró el trabajo realizado por Rada para modificar esa realidad.

“En tiempos en que se notaba el olvido y la falta de reconocimiento hacia los héroes y veteranos de Malvinas, el trabajo de Rubén y de todos ustedes, con el mismo compromiso que defendieron nuestra soberanía, fue un puntal para que esa situación cambie y vuelvan a tener el reconocimiento que merecen”, manifestó.

Y agregó: “Quiero recordar a Rubén como un hombre de principios, derechos y sueños”.

Por su parte, el senador por Vera, Osvaldo Sosa, sostuvo que el trabajo de Rada y de las organizaciones de veteranos constituye una garantía para mantener vigente la Causa Malvinas.

“El trabajo de Rubén en vida es una, y de todos los veteranos que forman parte de cientos de agrupaciones en todo el país, es garantía de que la Causa Malvinas no se va a morir nunca, porque vive en todos los jóvenes de Argentina”, expresó.

“Un soldado de la patria y un referente social”

El senador por La Capital, Julio Garibaldi, calificó el homenaje como “muy sentido, justo y merecido” y recordó la personalidad de Rada.

“Quienes tuvimos la suerte de tratarlo pudimos conocer la simpleza, la llanura y a la vez la contundencia con la que se expresaba”, señaló.

Garibaldi también destacó su compromiso posterior a la guerra para revertir el olvido sufrido por los excombatientes.

“El compromiso nuestro es seguir manteniendo viva su lucha”, afirmó.

A su turno, el senador por Rosario, Ciro Seisas, definió a Rada como “un soldado de la patria pero también un referente social”.

“Cuando un injusto proceso de desmalvinización lo recibió un continente en silencio, igual que le pasó a todos nuestros héroes, eligió no despegarse y trabajar para cambiar esa injusticia”, sostuvo.

Seisas destacó además la dimensión solidaria de su trayectoria.

“Transformó el combate en una nueva herramienta que fue la solidaridad viva, recorriendo escuelas, despachos, oficinas. Le encontró un nuevo sentido a la palabra soberanía, no como un concepto abstracto, sino reconociendo que la patria es el otro”, manifestó.

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El legado que queda entre los veteranos

El senador por 9 de Julio, Raúl Gramajo, afirmó que “para todos los argentinos de bien, Malvinas es todos los días del año” y destacó la presencia de familiares, veteranos y representantes de agrupaciones en el recinto.

“Hoy la presencia de ustedes y de la memoria de Rubén honran esta que es la Cámara más federal de la provincia”, expresó.

También lo recordó como “un luchador incansable” y sostuvo que, aunque ya no esté presente, “su espíritu seguirá vigente”.

El senador por San Martín, Esteban Motta, puso el foco en su compromiso cotidiano con las necesidades de otras personas.

“Cuando pienso en Malvinas y pienso en Rubén, pienso en ese trabajador incansable por las necesidades del otro, un valor que marcó su lucha por la memoria de Malvinas que tiene que seguir presente en cada uno de los argentinos”, sostuvo.

La palabra de los excombatientes

En representación de la Federación de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, su presidente, Rolando Gómez, destacó el papel de Rada en la creación y consolidación de la organización provincial.

“La Federación de Santa Fe fue creada de cero por Rubén y hoy es una de las mejores del país. Para quienes quedamos será muy difícil estar a su altura. El cariño que recibimos de parte de todos ustedes y de la sociedad será nuestra fuerza para seguir. Muchas gracias, Rubén”, expresó.

Gómez destacó así la dimensión institucional del trabajo desarrollado por Rada y su influencia dentro de las organizaciones de veteranos santafesinos.

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El recuerdo de su compañera de vida

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando Soledad Sandoná, compañera de vida de Rada, firmó el Libro de Distinciones del Senado como parte del homenaje.

Luego, al dirigirse a los presentes, recordó la coherencia que caracterizó al veterano durante su vida.

“Fue un grande, era una persona que no borraba con el codo lo que escribía con la mano. Son muy pocas las personas que pueden sostener con sus actos lo que dicen con las palabras, y él lo hizo”, expresó.

Al finalizar el acto, Sandoná y representantes de la Federación de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe recibieron el diploma alusivo al reconocimiento y presentes institucionales.

La Sesión Especial concluyó con un prolongado aplauso en memoria de Rubén Rada, como expresión del reconocimiento de la Cámara de Senadores, los veteranos, familiares y demás presentes a una trayectoria marcada por la defensa de la Causa Malvinas, la soberanía argentina y los derechos de los excombatientes.