Homicidio en Bº San Lorenzo: un joven fue aprehendido como presunto partícipe y una mujer por falso testimonio

Fue durante un allanamiento por el crimen de Federico Pablo Acosta, ocurrido el 31 de mayo. Secuestraron una pistola Bersa 9 mm, 34 balas, un chaleco balístico y $420.000.

Detenidos. Un joven de 22 años fue aprehendido como presunto partícipe y una mujer de 27 por falso testimonio.

Este jueves, investigadores de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en la ciudad de Santa Fe en el marco de la causa que investiga el homicidio de Federico Pablo Acosta, de 41 años , ocurrido el 31 de mayo en barrio San Lorenzo. El procedimiento se concretó por orden judicial y permitió la aprehensión de un joven de 22 años , señalado provisoriamente como presunto partícipe del crimen, y de una mujer de 27 años , investigada por falso testimonio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , bajo la dirección de la fiscal María Laura Urquiza .

Durante el operativo, además, los pesquisas secuestraron un importante conjunto de elementos, entre ellos un arma de fuego calibre 9 milímetros y 34 cartuchos.

El ataque contra Federico Acosta

El homicidio ocurrió durante la tarde del 31 de mayo, cuando Acosta circulaba en motocicleta por inmediaciones de la esquina de Juan Díaz de Solís y Uruguay, en barrio San Lorenzo.

Según la investigación, el hombre fue interceptado por dos motociclistas que se desplazaban en otro rodado.

El acompañante de la motocicleta habría efectuado seis disparos con una pistola calibre 9 milímetros, considerada un arma de guerra. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Acosta.

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Tras el ataque, los agresores le sustrajeron a la víctima un arma de fuego y escaparon del lugar en la motocicleta.

Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado durante aproximadamente dos semanas debido a la gravedad de las heridas.

Finalmente, falleció durante la última hora del domingo 14 de junio, mientras permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del nosocomio público.

La investigación y las primeras aprehensiones

A partir del trabajo realizado por los investigadores de la División Homicidios de la PDI, se logró individualizar a distintas personas que estarían vinculadas con el hecho.

En ese marco, el 22 de julio fue aprehendido M. R. M., de 27 años, en el marco de las actuaciones vinculadas con el crimen.

La pesquisa continuó y permitió avanzar sobre nuevas personas presuntamente relacionadas con el homicidio.

Así, este jueves los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en Pasaje Público al 4700, donde encontraron al joven de 22 años y a la mujer de 27, quienes quedaron aprehendidos.

Una pistola, 34 balas y un chaleco balístico

Uno de los resultados centrales del allanamiento fue el secuestro de una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores y 34 cartuchos del mismo calibre.

También fueron incautados:

Un chaleco balístico.

Dos teléfonos celulares.

Una credencial policial.

Un sello.

$420.000 en efectivo.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación y serán analizados por los especialistas correspondientes.

La situación de los dos aprehendidos

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó lo ocurrido a la fiscal María Laura Urquiza.

La representante del MPA ordenó que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisión física y quedaran debidamente identificados.

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Posteriormente, ambos fueron alojados en dependencias policiales de Orden Público.

La atribución delictiva establecida hasta el momento es provisoria: para el joven de 22 años se dispuso una calificación de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, mientras que la mujer de 27 años quedó vinculada a la investigación por falso testimonio.

La causa continúa

Con estas nuevas aprehensiones, la investigación por el homicidio de Federico Pablo Acosta suma nuevos elementos y personas bajo investigación.

Los pesquisas de la PDI continúan con las tareas destinadas a determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer cómo se produjo el ataque ocurrido en barrio San Lorenzo.

La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Homicidios del MPA, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los distintos procedimientos realizados desde el inicio de la investigación.