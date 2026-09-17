La AFA le aplicó dos fechas de sanción a Thaller en Colón

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para el defensor de Colón, Nicolás Thaller, por su expulsión ante Godoy Cruz

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Nicolás Thaller , quien recibió dos fechas de suspensión por la expulsión en el partido de Colón ante Godoy Cruz . La roja directa había generado expectativa para conocer cuál sería el castigo.

Finalmente, se confirmó una sanción de dos jornadas, una pena que se venía manejando como posibilidad desde el momento de la expulsión. Thaller no venía siendo una pieza habitual en el equipo titular de Iván Delfino, aunque su ausencia se suma a un contexto donde el entrenador viene teniendo que rearmar la defensa por diferentes bajas.

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De esta manera, el defensor deberá cumplir la suspensión en los próximos dos compromisos de Colón y recién estará habilitado para regresar en la fecha 32, cuando se enfrente a Estudiantes de Caseros.

Así, la sanción ya quedó definida y Delfino sabe que no podrá contar con Thaller durante las próximas dos jornadas, mientras continúa buscando las mejores alternativas para conformar la última línea.

La sanción a Thaller en Colón