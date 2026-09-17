Monasterio palpitó el duelo con Colón: "Para nosotros es una final"

El DT de Los Andes habló antes del partido del domingo en el Brigadier López ante Colón, remarcó que el objetivo es meterse en el Reducido y que buscarán ganar

Los Andes llega a Santa Fe con la misión de cortar su racha sin victorias y volver a meterse en la pelea por un lugar en el Reducido. En la previa del partido ante Colón , César Monasterio habló en La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe y dejó en claro que el encuentro del domingo tendrá un peso especial.

El entrenador contó cómo encontró al plantel desde su llegada y destacó el clima interno pese al desgaste propio de una temporada extensa. “Me encontré con un plantel y un ambiente positivo. El desgaste del campeonato hace que aparezcan contratiempos. Es duro y difícil”, señaló.

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Monasterio también explicó qué pretende de su equipo en esta etapa. Busca un Los Andes que tenga variantes y que no renuncie a asumir el protagonismo: “Tenemos que tratar de encaminarnos. Quiero un equipo dinámico y versátil. Me gusta imponer condiciones y ser agresivo”. Y en cuanto al objetivo, no dejó lugar a dudas. “Queremos entrar en el Reducido. Es el objetivo principal”, afirmó.

“Tenemos mucha fe”

Los Andes atraviesa una racha de nueve partidos sin ganar y llega al Brigadier después de cuatro empates consecutivos. Sin embargo, Monasterio confía en que el partido ante Colón puede marcar un cambio de rumbo. “Tenemos mucha fe de que vamos a sumar de a tres y nos vamos a meter de lleno en la pelea”, aseguró el DT, quien recordó además que el objetivo de la institución estuvo definido desde el comienzo de la temporada.

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“El objetivo desde el comienzo fue ingresar al Reducido. Los Andes es grande y siempre tiene que ser protagonista”, sostuvo.

Para Monasterio, además, el duelo ante el Sabalero aparece como una oportunidad para empezar a plasmar en cancha las ideas que pretende implementar. “Estamos en un proceso de adaptación. Queremos que se vea en el campo de juego lo que pretendemos”, explicó.

Los Andes visitará a Colón con una racha de nueve sin ganar.

Un partido con sabor especial ante Colón

El escenario también le da un condimento particular al encuentro. Los Andes visitará el domingo el Brigadier López y el entrenador reconoció que se trata de una experiencia especial.

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“Estas fechas van a ser muy importantes. Es un partido especial porque es el primer rival que tenemos para empezar a cumplir los objetivos. Es muy lindo ir a la cancha de Colón”, manifestó. Por eso, el técnico del Milrayitas no dudó en elevar la importancia del compromiso. “Necesitamos los tres puntos y para nosotros es una final”, remarcó.

Y agregó: “Nos ayudaría a marcar el rumbo de lo que queremos en las próximas fechas. Es un partido importante y queremos afrontarlo como tal”.