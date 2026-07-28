Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

El director del Hospital de Niños Orlando Alassia, Pablo Ledesma, informó que el menor evoluciona de manera estable, permanece lúcido y sin asistencia de oxígeno. Mientras continúa la investigación por la muerte de su hermano de 4 años, intervienen equipos de salud mental, Servicio Social y la Secretaría de la Niñez para definir su futuro.

El niño de 11 años del incendio en barrio Schneider está internado en estado estable.

El niño de 11 años que sobrevivió al incendio ocurrido el lunes en una vivienda de barrio Schneider continúa internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece alojado en la Sala de Cuidados Especiales bajo monitoreo clínico permanente. Así lo confirmó este martes el director del efector, Pablo Ledesma, quien aseguró que el paciente presenta una evolución favorable, aunque todavía no tiene fecha de alta.

El menor ingresó al hospital trasladado por una ambulancia del 107 luego de escapar por sus propios medios de la vivienda envuelta en llamas, donde perdió la vida su hermano de 4 años.

"El paciente ingresó lúcido, consciente, relatando lo sucedido. Físicamente no presenta lesiones de jerarquía características de este episodio", explicó Ledesma.

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Sin lesiones graves ni compromiso de la vía aérea

Uno de los principales objetivos médicos al momento del ingreso fue descartar lesiones por inhalación de humo, una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de siniestros.

El director del hospital indicó que el niño presentaba pequeñas lesiones en las fosas nasales, algunos cabellos quemados y marcas superficiales en el cuero cabelludo, pero aclaró que la vía aérea no sufrió daños.

"La vía aérea afortunadamente está indemne. Se pudo corroborar a lo largo de la internación", señaló.

Durante las primeras horas recibió oxígeno como medida preventiva, aunque actualmente ya no requiere esa asistencia.

"Está sin oxígeno, permanece lúcido, consciente y relata con exactitud todo lo sucedido", agregó el profesional.

José Busiemi

Permanecerá internado en observación

Aunque el cuadro clínico es estable, el equipo médico decidió mantener al menor internado para continuar con los controles.

"No puedo precisar el momento del alta. Va a seguir internado para control y monitoreo clínico", sostuvo Ledesma.

El niño permanece acompañado por familiares, principalmente su abuela y un tío.

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Intervención de Salud Mental y la Secretaría de la Niñez

Además del seguimiento médico, el caso es abordado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Salud Mental y Servicio Social del hospital, debido al fuerte impacto emocional que representa la tragedia.

"Se está haciendo el abordaje como con cualquier otro paciente. Lo ve Servicio Social por las características luctuosas del evento y también Salud Mental", explicó el director.

Por las circunstancias en las que ocurrió el incendio —los dos hermanos se encontraban solos en la vivienda cuando comenzaron las llamas— también interviene la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

"Los niños estaban solos en el domicilio al momento del evento. En función de eso está actuando la Secretaría de la Niñez, pero de momento no tenemos oficialmente ninguna medida tomada", precisó.

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Consultado sobre el futuro del menor una vez que reciba el alta médica, Ledesma aclaró que esa decisión no dependerá del hospital.

"El alta médica la decide el equipo de salud. Después, quién está en condiciones de garantizar el cuidado del niño será una definición de la Secretaría de la Niñez", remarcó.

El director también confirmó que el propio niño pidió poder ver a su madre durante la internación.

La investigación continúa

Mientras tanto, la investigación judicial avanza bajo la conducción del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Gonzalo Iglesias, quien aguarda los resultados de las pericias realizadas por Bomberos Zapadores para determinar cómo se inició el incendio.

La vivienda permanece preservada por orden judicial mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro que terminó con la muerte del niño de 4 años y dejó internado a su hermano mayor.