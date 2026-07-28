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Incendio en barrio Schneider: el niño de 11 años permanece internado, lúcido y en estado estable

El Hospital de Niños doctor Orlando Alassia difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del menor que sobrevivió al incendio en barrio Schneider, donde falleció su hermano de 4 años. El paciente continúa internado en observación y evoluciona favorablemente

28 de julio 2026 · 12:02hs
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La vivienda donde sucedió el incendio fatal permanece con custodia policial

José Busiemi/ UNO Santa Fe

La vivienda donde sucedió el incendio fatal permanece con custodia policial

El Hospital de Niños "doctor Orlando Alassia" informó este martes un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño de 11 años que logró sobrevivir al trágico incendio ocurrido en barrio Schneider, en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el informe oficial, el menor permanece internado, aunque se encuentra lúcido y clínicamente estable. Actualmente está alojado en la Sala de Cuidados Especiales, donde continúa bajo observación médica.

El parte también señala que el niño no sufrió quemaduras ni intoxicación por inhalación de humo, una circunstancia que fue considerada favorable por los profesionales que siguen su evolución.

Si bien presenta una evolución positiva, los médicos indicaron que continuará internado para monitoreo clínico, con el objetivo de controlar su estado de salud durante las próximas horas.

El dramático rescate durante el incendio en barrio Schneider

El incendio se produjo durante la tarde del lunes en una vivienda de barrio Schneider, donde las llamas avanzaron rápidamente sobre el inmueble. En medio de la desesperación, vecinos lograron rescatar al niño de 11 años, poniéndolo a salvo antes de que el fuego consumiera gran parte de la casa.

Sin embargo, su hermano de apenas 4 años no pudo escapar y falleció en el interior de la vivienda, en un hecho que conmocionó a toda la ciudad.

La vivienda permanece con custodia policial

Mientras continúa la investigación, la casa donde ocurrió la tragedia permanece completamente deshabitada desde la tarde del lunes.

Además, el inmueble se encuentra con custodia policial, por disposición de la Fiscalía, que busca preservar la escena mientras se realizan las pericias para establecer cómo se originó el incendio y determinar si existieron circunstancias que hayan contribuido al siniestro.

Las actuaciones continúan con la intervención de los peritos especializados, cuyos informes serán claves para esclarecer las causas del hecho que terminó con la muerte del menor de 4 años y dejó internado a su hermano mayor.

• LEER MÁS: Incendio fatal en barrio Schneider: el niño sobreviviente sigue internado mientras avanza la investigación

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