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A 50 años del golpe de Estado, una multitud marcha en Buenos Aires y Cristina Kirchner saludó desde el balcón de su casa

Miles de ciudadanos se movilizaron al centro neurálgico de la conmemoración por el 24 de marzo. Un día atravesado por el dolor y el recuerdo en el 50° aniversario del inicio del período más sangriento de la historia argentina. Hay manifestaciones en todo el país.

24 de marzo 2026 · 17:41hs
A 50 años del golpe de Estado

A 50 años del golpe de Estado, una multitud marcha en Buenos Aires y Cristina Kirchner saludó desde el balcón de su casa

Diversas agrupaciones políticas y sociales se movilizaron esta tarde en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico militar. En Rosario, a partir de las 15 se empezaron a congregar los participantes en la plaza San Martín y desde las 16 comenzó la movilización con su tradicional recorrido hasta el Parque Nacional a la Bandera.

En el contexto de los 50 años del golpe de Estado de 1976, el acto central está previsto en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde confluirán columnas provenientes de diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada está atravesada por consignas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la memoria, en un escenario de fuerte carga simbólica por el aniversario redondo.

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Después del mediodía, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución, ubicado sobre la calle San José 1111. En el lugar, cientos de militantes se concentraron desde temprano y la recibieron con cánticos y muestras de apoyo durante su breve aparición.

La salida se dio en el marco de una jornada intensa en movilizaciones y actos por el Día de la Memoria, con fuerte presencia de distintos sectores políticos y sociales, tanto en Buenos Aires, como en todo el país.

La jornada tendrá su momento culminante alrededor de las 16, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.

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