A Montevideo le quedan diez días de agua potable: un estudiante santafesino contó el drama que vive la capital de Uruguay

Copello arribó a Uruguay en marzo de este año, y señaló que "los primeros meses fueron tranquilos, no se hablaba de este tema. Hasta que, de un día para otro, el agua de la canilla comenzó a tener un gusto más fuerte, más salado. No se podía ni tomar mate" .

"Sí se hablaba de la sequía, de que había pocas lluvias en el río Santa Lucía, pero no se veía esto, y cuando comenzó no se pensaba que iba a durar tanto", recordó. "Desde los cinco meses que estoy acá no llovió nada, hay clima húmedo pero no llueve, es una sequía importantísima", agregó.

Copello señaló que la contaminación del agua "fue en aumento", ya que "de una semana a otra el agua estaba cada vez más salada".

"Allí empezaron los medios de comunicación, los hospitales de referencia y el ministerio de Salud a recomendar no consumir tanta agua. Pedían tomar hasta 1 litro por día, y a las personas que sufrían patologías les recomendaban directamente no consumir el agua", señaló el estudiante.

LEER MÁS: Drama en Uruguay: estiman que las reservas de agua potable se acabarán en unos diez días

Comprar el agua

Copello contó a UNO Santa Fe que, debido a la particular situación, los residentes montevideanos debieron comenzar a comprar agua en bidones.

"Los bidones en los supermercados se desabastecen, la gente se lleva todo y tenes que esperar al día siguiente a que repongan", contó.

El estudiante reveló que "algunas empresas de agua le quitaron el iva a los productos", y que "un bidón de agua de 6 litros está saliendo unos 90 pesos uruguayos, que son más de 1000 pesos argentinos".

"Hay gente que utiliza el agua de la canilla para bañarse, lavarse los dientes, cocinar o lavar. Pero si se utiliza el agua comprada, un bidón dura solamente uno o dos días. A fin de mes es bastante plata", consideró.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo en uruguay es de $21.106,00, para comprar un botellón diario un uruguayo debe gastar más del 10% de su sueldo.

Situación social

"Hay muchas manifestaciones en las principales avenidas, mucho movimiento y carteles en la calle. Hay un enojo social", narró el estudiante a UNO Santa Fe.

Copello señaló que "en las zonas del interior tienen agua normal, el problema es Montevideo y alrededores".

"Se han roto calefones, porque tienen menos usos. La gente compra los filtros para las canillas, y en lugar de durar seis meses, como dicen, dura un mes. El agua está con altas cantidades de minerales y principalmente sodio", describió.

"La única solución dicen que es que llueva en la zona del río. No llueve nada en Montevideo, y si llueve es muy poco. Para los próximos días dan un estimativo de siete a diez días de agua potable. Yo ya estoy cerca del final del intercambio, pero para la gente que reside acá va a ser un problema", dijo Copello para concluir.