Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 23 de mayo

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Amor y Bienestar: Un excelente sextil planetario te llena de magnetismo. Te vas a sentir muy conectado con el placer, el arte y el romance. Dejá fluir tu lado más receptivo.

Dinero: La carta de El Sol ilumina tus proyectos. Si tenés un emprendimiento o idea en mente, hoy es un gran día para darle forma en el papel, aunque no lo ejecutes todavía.

Salud: Excelente vitalidad. Aprovechá para hacer alguna actividad física al aire libre.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Amor y Bienestar: Con el Sol en tu signo, tu energía está alta, pero la Luna te lleva a enfocarte en el hogar. Es un sábado ideal para pasar tiempo en familia, reordenar tu espacio íntimo o cocinar algo rico.

Dinero: Evitá firmar contratos o hacer transacciones importantes hoy; la mente puede estar un poco dispersa por asuntos familiares.

Salud: Cuidá tus vías respiratorias de los cambios bruscos de temperatura.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor y Bienestar: Tu palabra tendrá un peso enorme hoy. Con el As de Copas rondando, las charlas sinceras van a sanar viejos malentendidos con seres queridos.

Dinero: Se activan las comunicaciones, llamados o mensajes que pueden abrir puertas laborales para la próxima semana. Atento a las redes.

Salud: La mente no para; escribir lo que sentís te va a ayudar a descargar la tensión antes de dormir.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor y Bienestar: Tras el paso de la Luna por tu signo, hoy la energía se asienta. Valorás más la estabilidad y la tranquilidad que las grandes sorpresas. Buscá planes tranquilos.

Dinero: La Luna en tu sector financiero te vuelve muy analítico. Buen día para evaluar inversiones o recortar esos "gastos hormiga" que drenan tu billetera.

Salud: El cuello y las cervicales pueden resentirse por las tensiones acumuladas de la semana. Un buen automasaje te vendrá genial.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

Amor y Bienestar: Con la Luna en tu signo, sos el protagonista del día. Tu intuición está sumamente afilada y tu brillo personal atrae las miradas. La carta de La Estrella te acompaña para renovar la fe en tus relaciones.

Dinero: Es un momento de siembra. Aunque sientas que las recompensas tardan, vas por el camino correcto para consolidar tu estabilidad.

Salud: Te sentís renovado y con energía, ideal para arrancar una rutina de cuidados en la piel o el cabello.

Aviso Astral del Sábado: El tránsito lunar por Virgo favorece la limpieza tanto física como energética. Es un día ideal para sahumar la casa, tirar lo que ya no sirve y ordenar los espacios de trabajo para arrancar la próxima semana con la mente despejada.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Amor y Bienestar: La Luna a tus espaldas te invita al repliegue y a la introspección. No te fuerces a ir a eventos sociales si preferís quedarte en la cama mirando una serie. Respetá tus tiempos.

Dinero: La carta de El Ermitaño te sugiere mantener tus planes económicos bajo absoluta reserva. No ventiles tus próximos movimientos laborales.

Salud: El cuerpo te pide descanso profundo. Dormir bien será tu mejor medicina hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor y Bienestar: Excelente jornada para la vida social. Los reencuentros con amigos, las salidas grupales o los proyectos colectivos te van a llenar de aire fresco y risas.

Dinero: Con la carta de La Rueda de la Fortuna, la energía del dinero fluye bien. Podría aparecer una oportunidad de negocio a través de un contacto o amistad.

Salud: Te vas a sentir con mucho ánimo y una energía contagiosa. Disfrutala.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor y Bienestar: Tu foco hoy estará puesto en tus metas a largo plazo, lo que puede hacer que descuides un poco a tu entorno. Encontrá un equilibrio para no sonar distante con tu pareja o familia.

Dinero: La carta de El Juicio te pide máxima responsabilidad. Es un día de balances y de tomar decisiones firmes sobre el rumbo que querés darle a tu carrera.

Salud: Ojo con las malas posturas si pasás tiempo frente a la computadora planificando proyectos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Amor y Bienestar: La Luna en un signo de tierra afín expande tus horizontes mentales. Te sentís con ganas de aprender algo nuevo, debatir ideas profundas o planificar una escapada de fin de semana.

Dinero: Con el As de Oros marcando tu cielo, la abundancia está bien aspectada. Es un gran día para estudiar el mercado o capacitarte en nuevas herramientas digitales.

Salud: Excelente salud general. La conexión con la naturaleza te va a potenciar aún más.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Amor y Bienestar: Un día de mucha intensidad emocional y magnetismo. La carta de Los Amantes te desafía a transformar lo que ya no funciona en tus relaciones y apostar por la honestidad brutal.

Dinero: Momento ideal para resolver temas de herencias, trámites pendientes, seguros o deudas. Poné los papeles en regla.

Salud: Escuchá tu intuición; si sentís que un ambiente está pesado, es mejor retirarse a tiempo.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)