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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 23 de mayo

23 de mayo 2026 · 14:52hs
Horóscopo Géminis

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Horóscopo Géminis

Horóscopo del sábado 23 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

  • Amor y Bienestar: La Luna en Virgo te pide bajar un cambio. Si venías con el impulso de Leo a mil por hora, hoy es un día para conectar desde los pequeños detalles cotidianos y la escucha atenta con tu pareja o amigos.
  • Dinero: Momento ideal para reorganizar tus cuentas del mes. La carta de La Templanza te sugiere evitar gastos impulsivos en salidas de fin de semana.
  • Salud: Buen día para desintoxicar el cuerpo. Sumá más agua y comida liviana.
Horoóscopo
Horóscopo diario

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Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

  • Amor y Bienestar: Un excelente sextil planetario te llena de magnetismo. Te vas a sentir muy conectado con el placer, el arte y el romance. Dejá fluir tu lado más receptivo.
  • Dinero: La carta de El Sol ilumina tus proyectos. Si tenés un emprendimiento o idea en mente, hoy es un gran día para darle forma en el papel, aunque no lo ejecutes todavía.
  • Salud: Excelente vitalidad. Aprovechá para hacer alguna actividad física al aire libre.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

  • Amor y Bienestar: Con el Sol en tu signo, tu energía está alta, pero la Luna te lleva a enfocarte en el hogar. Es un sábado ideal para pasar tiempo en familia, reordenar tu espacio íntimo o cocinar algo rico.
  • Dinero: Evitá firmar contratos o hacer transacciones importantes hoy; la mente puede estar un poco dispersa por asuntos familiares.
  • Salud: Cuidá tus vías respiratorias de los cambios bruscos de temperatura.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor y Bienestar: Tu palabra tendrá un peso enorme hoy. Con el As de Copas rondando, las charlas sinceras van a sanar viejos malentendidos con seres queridos.
  • Dinero: Se activan las comunicaciones, llamados o mensajes que pueden abrir puertas laborales para la próxima semana. Atento a las redes.
  • Salud: La mente no para; escribir lo que sentís te va a ayudar a descargar la tensión antes de dormir.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor y Bienestar: Tras el paso de la Luna por tu signo, hoy la energía se asienta. Valorás más la estabilidad y la tranquilidad que las grandes sorpresas. Buscá planes tranquilos.
  • Dinero: La Luna en tu sector financiero te vuelve muy analítico. Buen día para evaluar inversiones o recortar esos "gastos hormiga" que drenan tu billetera.
  • Salud: El cuello y las cervicales pueden resentirse por las tensiones acumuladas de la semana. Un buen automasaje te vendrá genial.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

  • Amor y Bienestar: Con la Luna en tu signo, sos el protagonista del día. Tu intuición está sumamente afilada y tu brillo personal atrae las miradas. La carta de La Estrella te acompaña para renovar la fe en tus relaciones.
  • Dinero: Es un momento de siembra. Aunque sientas que las recompensas tardan, vas por el camino correcto para consolidar tu estabilidad.
  • Salud: Te sentís renovado y con energía, ideal para arrancar una rutina de cuidados en la piel o el cabello.

Aviso Astral del Sábado: El tránsito lunar por Virgo favorece la limpieza tanto física como energética. Es un día ideal para sahumar la casa, tirar lo que ya no sirve y ordenar los espacios de trabajo para arrancar la próxima semana con la mente despejada.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor y Bienestar: La Luna a tus espaldas te invita al repliegue y a la introspección. No te fuerces a ir a eventos sociales si preferís quedarte en la cama mirando una serie. Respetá tus tiempos.
  • Dinero: La carta de El Ermitaño te sugiere mantener tus planes económicos bajo absoluta reserva. No ventiles tus próximos movimientos laborales.
  • Salud: El cuerpo te pide descanso profundo. Dormir bien será tu mejor medicina hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor y Bienestar: Excelente jornada para la vida social. Los reencuentros con amigos, las salidas grupales o los proyectos colectivos te van a llenar de aire fresco y risas.
  • Dinero: Con la carta de La Rueda de la Fortuna, la energía del dinero fluye bien. Podría aparecer una oportunidad de negocio a través de un contacto o amistad.
  • Salud: Te vas a sentir con mucho ánimo y una energía contagiosa. Disfrutala.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor y Bienestar: Tu foco hoy estará puesto en tus metas a largo plazo, lo que puede hacer que descuides un poco a tu entorno. Encontrá un equilibrio para no sonar distante con tu pareja o familia.
  • Dinero: La carta de El Juicio te pide máxima responsabilidad. Es un día de balances y de tomar decisiones firmes sobre el rumbo que querés darle a tu carrera.
  • Salud: Ojo con las malas posturas si pasás tiempo frente a la computadora planificando proyectos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

  • Amor y Bienestar: La Luna en un signo de tierra afín expande tus horizontes mentales. Te sentís con ganas de aprender algo nuevo, debatir ideas profundas o planificar una escapada de fin de semana.
  • Dinero: Con el As de Oros marcando tu cielo, la abundancia está bien aspectada. Es un gran día para estudiar el mercado o capacitarte en nuevas herramientas digitales.
  • Salud: Excelente salud general. La conexión con la naturaleza te va a potenciar aún más.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

  • Amor y Bienestar: Un día de mucha intensidad emocional y magnetismo. La carta de Los Amantes te desafía a transformar lo que ya no funciona en tus relaciones y apostar por la honestidad brutal.
  • Dinero: Momento ideal para resolver temas de herencias, trámites pendientes, seguros o deudas. Poné los papeles en regla.
  • Salud: Escuchá tu intuición; si sentís que un ambiente está pesado, es mejor retirarse a tiempo.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor y Bienestar: La Luna se posiciona en tu signo opuesto, poniendo el foco directamente en la pareja y los socios. Es un sábado excelente para el romance, los mimos y el diálogo constructivo de a dos.
  • Dinero: Evitá tomar decisiones financieras de manera individual; consultarlo con alguien de tu confianza te dará una perspectiva mucho más clara.
  • Salud: Cuidá tus riñones tomando abundante agua durante todo el día.

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