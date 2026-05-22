Javier Milei anunció baja de retenciones al campo y eliminación para industrias hasta 2028

El Presidente confirmó una reducción gradual de las retenciones para trigo, cebada y soja, además de beneficios fiscales para sectores industriales.

El presidente Javier Milei anunció este viernes una baja de las retenciones para el sector agropecuario y beneficios fiscales para distintas ramas industriales, durante el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En el caso del trigo y la cebada , el mandatario confirmó que las retenciones bajarán “del 7,5% al 5,5% a partir de junio” de este año. Además, anticipó una reducción gradual para la soja desde enero de 2027 y hasta 2028, condicionada a la evolución de la recaudación y a una eventual reelección.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, sostuvo Milei.

El jefe de Estado también anunció retenciones cero durante un año para sectores industriales estratégicos. “A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias vamos a ir a cero”, afirmó.

En su discurso, Milei ratificó la política de reducción del gasto público y sostuvo que el objetivo es seguir bajando impuestos. “Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, expresó.

Además, insistió con su postura sobre la carga tributaria: “Los impuestos son un robo y nadie los paga por gusto”. Según indicó, el Gobierno necesita “equilibrio fiscal y crecimiento económico” para sostener la reducción impositiva.

Críticas a la oposición y defensa del modelo económico

Durante su exposición, Milei aseguró que la oposición intentó desestabilizar al Gobierno el año pasado mediante un “intento de golpe de Estado”, al tiempo que cuestionó los proyectos impulsados en el Congreso.

“En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal”, afirmó.

El mandatario también destacó indicadores económicos y sociales de su gestión. Señaló que Argentina registró un “crecimiento del 5,5% interanual” y remarcó el incremento de las exportaciones.

“Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”, aseguró.

Asimismo, celebró el resultado legislativo obtenido por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. “Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso”, expresó.

“Es imperdonable lo que le hicieron al campo”

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra las políticas aplicadas históricamente sobre el sector agropecuario.

“Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, afirmó, y denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

Del acto participaron integrantes del Gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.