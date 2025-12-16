Uno Santa Fe | Información General | RAE

Algunas nuevas palabras aceptadas por el diccionario de la RAE: "loguearse", "milenial" y "streaming"

La nueva edición de la Real Academia Española incluye palabras del ámbito digital, la ciencia y la tecnología, modernizando el vocabulario oficial

16 de diciembre 2025 · 11:57hs
El diccionario de la RAE cada vez adiciona más palabras

Loguearse (acceder a internet mediante una identificación), milenial (generación nacida entre 1981 y 1996) o turismofobia (rechazo al turismo masivo) son algunas de las palabras que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización se presentó este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).

Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24.ª, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, avanzó su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

La RAE eliminó dos letras del abecedario: cuáles y por qué

La edición 24.ª se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026, señaló Muñoz Machado.

Novedades del próximo diccionario

Hacer un simpa (España) o un pagadiós (Argentina), para irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado; comecocos, en alusión al videojuego, o biblia como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades.

También del lenguaje coloquial se reconoce una acepción nueva de brutal, con el significado de magnífico o maravilloso; chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento, farlopa como cocaína (en España) o el acortamiento eco para denominar una ecografía.

La expresión juguete roto se agrega con el significado de persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda social o profesionalmente relegado. Y buitre, como persona que persigue a otra para mantener una relación sexual pasajera.

Muchas de las incorporaciones proceden del ámbito de internet y las redes sociales, como login y loguearse, para acceder mediante una identificación y contraseña a una web o sistema informático. Algunas de ellas lo hacen como extranjerismos crudos, es decir, que deben escribirse en cursiva, según la RAE: "gif", "hashtag", "mailing" y "streaming".

El campo de la ciencia y la tecnología sigue siendo uno de los que más revisiones ha implicado, con términos como gravitón, del ámbito de la física, termoquímica (química), cuperosis, narcoléptico y ovulatorio (ámbito médico) y engelamiento (meteorología).

Autoconsumo, en relación con el consumo propio de energía, en especial la renovable o exoesqueleto también son nuevas incorporaciones.

Chamaco y chamaca se incluyen con el sentido de hijo o joven en Cuba y México y cartuchera, como estuche de lápices en gran parte de Hispanoamérica.

Qué se tiene en cuenta para incorporar palabras

En total son 330 las novedades avanzadas, "una muestra" del trabajo que se presentará el año que viene.

Muñoz Machado recordó que el procedimiento para incorporar o revisar un término es lento y exhaustivo, "no es capricho de los académicos", sino que las propuestas se chequean en cuanto a su uso real y se estudian en comisión, tanto en España como en América.

Sobre los extranjerismos, afirmó que son "algo común en nuestra lengua desde que nació" y recordó que algunos intentos de la Academia por españolizar términos, como el caso de "güisqui", fueron "un fracaso total".

