Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La medida se tomó debido a que se trata de productos sin registro sanitario ante Anmat, lo que representa un riesgo para la salud de la población

4 de enero 2026 · 15:22hs
Anmat detectó que se venden lentes de contacto sin registro correspondiente

Anmat detectó que se venden lentes de contacto sin registro correspondiente

Anmat informó que detectaron en el mercado nacional "lentes de contacto de fantasía" (estéticos/sin corrección) de distintas marcas, sin el registro sanitario ante la entidad de control. Las lentes de contacto con finalidad cosmética y/o de fantasía introducidos o colocados en el ojo, aun siendo productos sin finalidad médica prevista, requieren intervención y registro por considerarse productos médicos.

Todas las lentes de contacto deben ser autorizadas por Anmat

Las lentes de contacto blandas se encuentran en contacto directo con la córnea. Es por ello que los materiales utilizados deben cumplir con los requisitos que demuestren que el producto final es seguro. Cualquier irregularidad tanto en el proceso de fabricación como en las materias primas utilizadas puede producir daños en la córnea, en la película del lagrimal o provocar: intolerancia, ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección.

La contaminación de los lentes con agentes microbianos podría derivar también en infecciones o queratitis.

Asimismo, los materiales de empaque deben ser elegidos y controlados ya que podrían desprender sustancias que afecten la calidad del lente en sí o incluso afectar la esterilidad y la conservación del producto.

En consecuencia, el uso de lentes de contacto que no han sido sometidos a la evaluación de la autoridad sanitaria aumenta los riesgos del producto que podrían devenir en daños graves para los usuarios que ignorando estas circunstancias los utilizan.

Por las razones anteriormente expuestas, las empresas que pretendan fabricar o importar estos productos deben contar con habilitación ante Anmat y someter a la evaluación de la autoridad los productos antes de su comercialización.

Las recomendaciones de Anmat

Adquirir productos médicos registrados, que se encuentren identificados en idioma español, con datos del importador o fabricante autorizado en la República Argentina, que cuenten con número de autorización de Anmat como “PM XXXX-XX, y solicitar y conservar la documentación de procedencia e instrucciones de uso.

Ante cualquier duda ponerse en contacto a través de los correos electrónicos de [email protected] o [email protected] telefónicamente a través de Anmat Responde 0800-333-1234.

Ante cualquier síntoma, recurrir a la consulta de oftalmólogo o guardia oftalmológica.

