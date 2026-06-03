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Gobierno anunció cambios en la VTV: dónde se podrá realizar a partir de ahora la revisión técnica

La medida anunciada por Manuel Adorni busca ampliar la oferta y modificar el esquema vigente de la VTV.

3 de junio 2026 · 07:20hs
Cambios en la VTV

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Cambios en la VTV

El Gobierno nacional avanzará con una modificación significativa en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), según confirmó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, desde este miércoles quedará abierta la inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La novedad fue comunicada por Adorni a través de una publicación en la red social X, donde destacó el fin del esquema actual concentrado en plantas específicas de verificación.

"A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin", escribió el funcionario.

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VTV: qué cambia con la nueva medida

La decisión apunta a ampliar la cantidad de establecimientos autorizados para realizar los controles técnicos obligatorios de los vehículos, una tarea que hasta ahora se encontraba concentrada en plantas específicamente habilitadas para ese fin.

Con la apertura del registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos podrán solicitar la habilitación para efectuar las revisiones obligatorias.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la iniciativa permitirá aumentar la competencia, facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera para los conductores.

Cómo será la implementación

El registro de inscripción comenzará a funcionar desde esta semana y estará destinado a talleres mecánicos particulares interesados en obtener la autorización correspondiente.

Las autoridades deberán definir los criterios técnicos, el equipamiento requerido, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización para garantizar que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los actuales.

La medida representa uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan el trámite obligatorio en todo el país.

Gobierno cambios VTV
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