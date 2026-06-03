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Córdoba: discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la carnicería en la que trabajaban.

3 de junio 2026 · 10:35hs
Discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

captura video

Discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

Una mujer le puso veneno para ratas en el mate de un compañero como venganza por una discusión que habían tenido previamente y ahora el hombre está internado con un cuadro de intoxicación, mientras que la acusada fue detenida. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la carnicería en la que trabajaban.

veneno en el mate

Discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

La acción ocurrió el pasado 28 de mayo en Corral de Bustos, Córdoba, pero recién trascendió en las últimas horas cuando se viralizó el video que muestra a la mujer, de 46 años, colocándole el veneno para ratas dentro del termo con agua que utilizaba su compañero, de 33, con quien había discutido horas antes.

Al día siguiente, la propietaria de la carnicería radicó la denuncia y, según El DoceTv, se allanó la vivienda de la acusada, se incautó una sustancia que sería la utilizada para dañar al hombre y fue detenida.

Acerca del compañero, se supo que minutos después de tomar mates se empezó a sentir mal, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital donde se lo logró estabilizar.

La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien imputó a la mujer por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa

Córdoba veneno compañeros mate
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