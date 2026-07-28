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Anmat autorizó la venta libre de diez medicamentos: cuáles ya no necesitarán receta médica

La Anmat oficializó la venta libre de diez grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta médica. La medida alcanza a antihistamínicos, colirios, mucolíticos y otros productos

28 de julio 2026 · 12:05hs
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Anmat autorizó la venta libre de diez medicamentos: cuáles ya no necesitarán receta médica

La Anmat oficializó una medida que permitirá comprar diez grupos de medicamentos sin receta médica en todo el país. La decisión quedó establecida a través de la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a una serie de especialidades medicinales que hasta ahora solo podían adquirirse bajo prescripción profesional.

La medida dispone que los productos incluidos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan determinados principios activos, concentraciones y formas farmacéuticas pasen a ser de venta libre, luego de una evaluación de su perfil de seguridad.

¿Por qué la Anmat autorizó la venta libre?

Según explicó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la decisión se tomó tras comprobar que estos medicamentos fueron comercializados durante al menos cinco años bajo receta médica, sin registrar eventos adversos graves que modificaran la relación entre riesgos y beneficios.

De esta manera, el organismo consideró que cumplen con los criterios necesarios para que los consumidores puedan adquirirlos sin necesidad de presentar una receta.

Los diez medicamentos que desde ahora serán de venta libre

La disposición alcanza a las siguientes especialidades medicinales:

  • Trimebutina maleato: comprimidos o cápsulas de 100 mg para administración oral.
  • Levocetirizina diclorhidrato: comprimidos, cápsulas o solución oral de 5 mg y 5 mg/ml.
  • Fexofenadina clorhidrato: comprimidos, cápsulas o solución oral de 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml.
  • Dimenhidrinato: comprimidos o cápsulas de 50 mg.
  • Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato: solución oftálmica estéril con concentraciones de 0,025% y 0,3%, respectivamente.
  • Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en concentraciones de 0,1% y 0,2%.
  • Carboximetilcisteína: jarabe o solución oral al 5%.
  • Cloruro de aluminio hexahidratado: loción tópica al 20%.
  • Carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: asociación en polvo para administración oral o tópica, en las concentraciones autorizadas por la ANMAT.
  • Ivermectina: únicamente en loción tópica al 0,5%.

Ivermectina: qué productos quedaron habilitados

Uno de los puntos que aclaró la ANMAT es que la autorización para la ivermectina se limita exclusivamente a la loción de uso tópico al 0,5%.

Esto significa que la medida no habilita la venta libre de comprimidos ni de otras presentaciones orales, que continuarán requiriendo receta médica.

Qué implica la nueva medida

Con esta decisión, quienes necesiten alguno de estos medicamentos podrán adquirirlos directamente en las farmacias, siempre respetando las indicaciones de uso y las recomendaciones de los profesionales de la salud cuando corresponda.

La disposición forma parte de la política de revisión de las condiciones de expendio de medicamentos que lleva adelante la ANMAT, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos considerados seguros para su uso sin prescripción médica.

Anmat venta medicamentos
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