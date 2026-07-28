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El Gobierno de Santa Fe oficializará por decreto el aumento salarial para estatales y docentes

El Gobierno de Santa Fe confirmó que está en la etapa final del proceso administrativo para firmar los decretos que oficializarán el aumento salarial acordado en las paritarias con los trabajadores estatales. La medida también alcanzará a los docentes, pese al rechazo de los gremios del sector.

28 de julio 2026 · 12:02hs
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Casa de Gobierno de Santa Fe

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Casa de Gobierno de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe anunció que es inminente la firma de los decretos que formalizarán el aumento salarial acordado en las paritarias para los trabajadores de la administración central, salud y educación. De esta manera, el incremento también será aplicado por decreto a los docentes, cuyos gremios rechazaron la propuesta oficial.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, confirmó que el trámite administrativo se encuentra en su etapa final. "Se está avanzando con el proceso administrativo del decreto de la paritaria central y de salud, y se va a avanzar también en relación a la paritaria docente", explicó.

De acuerdo con información oficial, en el caso de la paritaria docente aún restan algunas cuestiones administrativas tras el rechazo sindical, aunque el Gobierno estima que la firma del decreto se concretará entre este martes y el miércoles.

El Gobierno defendió la decisión de aplicar el aumento por decreto

Coudannes destacó que las paritarias son una herramienta institucional que debe ser valorada y remarcó que las negociaciones salariales se desarrollan de manera periódica. "No todos los trabajadores tienen ese privilegio y es importante ponerla en valor", sostuvo.

Consultada sobre la decisión de otorgar el incremento a los docentes pese al rechazo de los gremios, la funcionaria explicó que el Ejecutivo considera que debe mantenerse el mismo criterio aplicado al resto de los trabajadores estatales.

"Los gremios de la administración central y salud aceptaron la propuesta salarial, que es la misma de los docentes. Se trabaja igual y entendemos que tiene la misma lógica. No podemos permitir que los docentes no estén percibiendo un aumento como los otros trabajadores del Estado", afirmó.

Además, comparó la situación con la de otras provincias. "Siempre es importante mirar a todo el país, donde hay gremios de la educación en otras provincias que han aceptado ofertas mucho menores que la ofrecida aquí", expresó.

Respecto de las declaraciones del secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien aseguró que la relación con el Gobierno está "quebrada", Coudannes respondió que el Ejecutivo "sostiene la relación con todos los gremios".

"La responsabilidad es sostener los salarios y también defender los recursos de los santafesinos", concluyó.

Cómo quedó el escenario tras las paritarias en Santa Fe

Las paritarias del segundo semestre dejaron un escenario dividido entre los distintos gremios estatales.

Aceptaron la propuesta del Gobierno:

  • UPCN
  • ATE
  • Amra

Rechazaron la oferta:

  • Amsafé
  • Sadop
  • UDA
  • Siprus

Los sindicatos que rechazaron el ofrecimiento ya anunciaron distintas medidas de fuerza que comenzarán durante esta semana.

Cuál fue la propuesta salarial del Gobierno

La oferta presentada por la Provincia contempla una recomposición salarial escalonada durante el segundo semestre de 2026.

Desde el Gobierno sostienen que, en el caso de los docentes, el incremento representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre, lo que permitiría cerrar el año con un aumento acumulado cercano al 49%.

Sin embargo, los gremios docentes rechazan esa interpretación y aseguran que el incremento real sobre los salarios es inferior, motivo por el cual decidieron no aceptar la propuesta en la mesa paritaria.

• LEER MÁS: Santa Fe: la paritaria divide a los gremios y habrá un nuevo paro docente este jueves

decreto Gobierno aumento estatales docentes
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