La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró los insumos del mercado en Argentina. Los detalles de la medida

Alerta sanitaria: Anmat prohibió la venta y distribución de una serie de productos médicos de cirugía

A través de la Disposición N.º 3862/2026 , la Anmat prohibió de forma oficial el uso, la comercialización y la distribución de diversos productos médicos en todo el territorio de la República Argentina . La medida busca proteger a la población ante potenciales riesgos sanitarios derivados de insumos que no cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Anmat informa que, mediante la Disposición publicada en el Boletín Oficial, se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos médicos:

Todos los tamaños del producto rotulado como “CLIPADORA P/CIELO ABIERTO”, marca EDLO.

“ELECTR. NEUTRO DESECH. DIVIDIDO P. NIÑOS, REF GK 084 - LOT 4510421008 - AESCULAP AG - Germany”.

Se trata, por un lado, de un aplicador de clips quirúrgicos para cirugía abierta y por otro, de un electrodo neutro descartable pediátrico para equipos de electrocirugía monopolar.

La medida surge a partir de tareas de fiscalización y monitoreo en el establecimiento de la firma JMG S. A., ubicado en la provincia de Mendoza. Durante la inspección se detectó una unidad de una clipadora para cirugía acondicionada en un envase que no consignaba datos del fabricante o importador ni información sobre su registro sanitario. Además, la empresa no pudo presentar documentación que acreditara su adquisición.

Anmat verificó que el producto no estaba inscripto en el Registro Nacional

Posteriormente, se verificó que el producto no se encontraba inscripto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Durante el mismo procedimiento también se hallaron rótulos autoadhesivos correspondientes a electrodos neutros descartables para uso pediátrico de la marca Aesculap. Luego de las consultas realizadas al titular del registro sanitario del producto, BBraun Medical SA, se constató que los datos presentes en los rótulos no coincidían con los de los productos legítimos comercializados por la firma. Entre otras diferencias, se detectaron inconsistencias en la presentación comercial y en la fecha de vencimiento, por lo que fueron identificados como insumos falsificados.

Ante estas irregularidades, Anmat dispuso la prohibición de ambos productos y además instruyó un sumario sanitario a la firma JMG S. A. y a su directora técnica por las infracciones detectadas.

La medida fue adoptada al tratarse de productos cuyo origen se desconoce y que no permiten garantizar su seguridad, calidad y eficacia.