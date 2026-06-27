Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Crece la furia de los sobrevivientes por la inacción estatal mientras brigadas de 11 países intentan rescatar a contrarreloj a los atrapados.

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación , donde cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

En esta localidad, los altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros, situación ante la cual el gobierno militarizó La Guaira y restringió el acceso. Mientras tanto, los primeros cuerpos de socorristas extranjeros ya comenzaron a trabajar en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado y precarios cuerpos de rescate, pero las tareas avanzan lentamente, hay cuerpos aún visibles bajo los escombros y la gente clama por ayuda a medida que pasa el tiempo y la posibilidad de hallar sobrevivientes se esfuma.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos de este miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos y "reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.

Por otra parte, los equipos de rescate se afanan en hallar a 14 ciudadanos españoles localizados bajo los escombros que han dejado los terremotos registrados este jueves en Venezuela, mientras el número de fallecidos se mantiene en cinco y el de desaparecidos en 133, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores español provisto por el ministro José Manuel Albares, quien señaló que tanto el equipo de la UME como de los bomberos de la Comunidad de Madrid ya se encuentran sobre el terreno en trabajos de rescate de desaparecidos.

En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó en la red social X que "en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional".

En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.



Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto para… pic.twitter.com/ivPaC1omnQ — Oliver Blanco (@OliverBlanco) June 27, 2026

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más, mientras que, tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crece debido a la falta de ayuda del gobierno, ausente en las labores de rescate.