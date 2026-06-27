Uno Santa Fe | Información General | Venezuela

Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Crece la furia de los sobrevivientes por la inacción estatal mientras brigadas de 11 países intentan rescatar a contrarreloj a los atrapados.

27 de junio 2026 · 12:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación, donde cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

En esta localidad, los altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros, situación ante la cual el gobierno militarizó La Guaira y restringió el acceso. Mientras tanto, los primeros cuerpos de socorristas extranjeros ya comenzaron a trabajar en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado y precarios cuerpos de rescate, pero las tareas avanzan lentamente, hay cuerpos aún visibles bajo los escombros y la gente clama por ayuda a medida que pasa el tiempo y la posibilidad de hallar sobrevivientes se esfuma.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos de este miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos y "reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.

Por otra parte, los equipos de rescate se afanan en hallar a 14 ciudadanos españoles localizados bajo los escombros que han dejado los terremotos registrados este jueves en Venezuela, mientras el número de fallecidos se mantiene en cinco y el de desaparecidos en 133, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores español provisto por el ministro José Manuel Albares, quien señaló que tanto el equipo de la UME como de los bomberos de la Comunidad de Madrid ya se encuentran sobre el terreno en trabajos de rescate de desaparecidos.

En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó en la red social X que "en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional".

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más, mientras que, tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crece debido a la falta de ayuda del gobierno, ausente en las labores de rescate.

Venezuela sismo muertos ayuda
Noticias relacionadas
Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 164 muertos, 971 heridos y desaparecidos

Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 164 muertos, 971 heridos y desaparecidos

Terremoto en Venezuela: desde la prisión, Nicolás Maduro pidió unidad nacional, serenidad y amor

Terremoto en Venezuela: desde la prisión, Nicolás Maduro pidió "unidad nacional, serenidad y amor"

Dos terremotos sacudieron Venezuela 

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela: hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos

Lo último

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Último Momento
Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Ovación
Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe