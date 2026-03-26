Ansés depositará $476.268 por única vez en abril 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social Ansés entregará un monto alto para la Asignación de Pago Único el próximo mes

La APU por adopción de Ansés es una asignación de pago único que otorga el organismo a familias que obtuvieron una sentencia judicial firme de adopción. El monto en abril de 2026 se paga con adopción , sujeto a los topes de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia.

Pueden acceder trabajadores registrados , titulares de AUH , beneficiarios de Prestación por Desempleo y personas cubiertas por ART .

El trámite debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la sentencia y requiere presentar DNI, partida de nacimiento y documentación judicial correspondiente.

Ansés jubilaciones inflación Indec AUH 1 ChatGPT

Ansés confirmó que se mantiene vigente el pago de la Asignación de Pago Único por adopción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó que en abril de 2026 se mantiene vigente el pago de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción, una prestación que alcanza los $476.268 y que se abona por única vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo, en el marco de una política que apunta a acompañar económicamente a las familias en momentos claves de su conformación.

Este beneficio forma parte del esquema de asignaciones no mensuales que administra Ansés, por lo que su cobro está directamente vinculado a un hecho puntual, en este caso la adopción de un niño o adolescente, y no a una prestación continua como ocurre con otras asignaciones familiares.

Quiénes pueden acceder a las APU por Adopción de Ansés

La APU por adopción está dirigida a familias que cuenten con una sentencia judicial firme que acredite el vínculo, siempre que además se cumplan los requisitos administrativos y los topes de ingresos fijados por el organismo previsional.

Entre los grupos alcanzados se encuentran los trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas que perciben la Prestación por Desempleo y también quienes cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), siempre que se encuentren dentro de los parámetros establecidos.

Uno de los ejes centrales para acceder al beneficio es que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen el límite máximo vigente, además de que la adopción esté debidamente registrada y documentada, lo que implica cumplir con todas las instancias legales correspondientes.

Cómo acceder a la APU por Adopción de Ansés

El trámite para solicitar la APU por adopción puede realizarse tanto de manera online a través de la página oficial de Ansés como de forma presencial en una oficina del organismo, en cuyo caso es necesario contar con turno previo. En cuanto a los plazos, la normativa establece que la gestión debe concretarse dentro de los dos años posteriores a la fecha de la sentencia de adopción, un margen que busca garantizar que las familias puedan reunir y presentar la documentación requerida sin perder el derecho al beneficio.

Entre los documentos necesarios se incluyen el DNI de los adoptantes y del niño, la partida de nacimiento donde conste la adopción y el testimonio de la sentencia judicial, elementos indispensables para acreditar el vínculo y habilitar el cobro del beneficio.

APU de Ansés: montos de abril 2026

Para abril de 2026, el monto correspondiente a la Asignación de Pago Único por adopción quedó establecido en $476.268, aunque como ocurre con el resto de las prestaciones del sistema, el valor puede variar según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia declarada.

Este pago único se inscribe dentro del esquema de apoyos económicos que Ansés actualiza periódicamente, manteniendo el criterio de segmentación y control de ingresos que define el acceso a cada uno de los beneficios disponibles.