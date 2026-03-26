Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés depositará $476.268 por única vez en abril 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social Ansés entregará un monto alto para la Asignación de Pago Único el próximo mes

26 de marzo 2026 · 10:47hs
La asignación especial de Ansés para familias

La asignación especial de Ansés para familias

La APU por adopción de Ansés es una asignación de pago único que otorga el organismo a familias que obtuvieron una sentencia judicial firme de adopción. El monto en abril de 2026 se paga con adopción, sujeto a los topes de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia.

Pueden acceder trabajadores registrados, titulares de AUH, beneficiarios de Prestación por Desempleo y personas cubiertas por ART.

El trámite debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la sentencia y requiere presentar DNI, partida de nacimiento y documentación judicial correspondiente.

Ansés jubilaciones inflación Indec AUH 1

Ansés confirmó que se mantiene vigente el pago de la Asignación de Pago Único por adopción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó que en abril de 2026 se mantiene vigente el pago de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción, una prestación que alcanza los $476.268 y que se abona por única vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo, en el marco de una política que apunta a acompañar económicamente a las familias en momentos claves de su conformación.

Este beneficio forma parte del esquema de asignaciones no mensuales que administra Ansés, por lo que su cobro está directamente vinculado a un hecho puntual, en este caso la adopción de un niño o adolescente, y no a una prestación continua como ocurre con otras asignaciones familiares.

Quiénes pueden acceder a las APU por Adopción de Ansés

La APU por adopción está dirigida a familias que cuenten con una sentencia judicial firme que acredite el vínculo, siempre que además se cumplan los requisitos administrativos y los topes de ingresos fijados por el organismo previsional.

Entre los grupos alcanzados se encuentran los trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas que perciben la Prestación por Desempleo y también quienes cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), siempre que se encuentren dentro de los parámetros establecidos.

Uno de los ejes centrales para acceder al beneficio es que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen el límite máximo vigente, además de que la adopción esté debidamente registrada y documentada, lo que implica cumplir con todas las instancias legales correspondientes.

Cómo acceder a la APU por Adopción de Ansés

El trámite para solicitar la APU por adopción puede realizarse tanto de manera online a través de la página oficial de Ansés como de forma presencial en una oficina del organismo, en cuyo caso es necesario contar con turno previo. En cuanto a los plazos, la normativa establece que la gestión debe concretarse dentro de los dos años posteriores a la fecha de la sentencia de adopción, un margen que busca garantizar que las familias puedan reunir y presentar la documentación requerida sin perder el derecho al beneficio.

Entre los documentos necesarios se incluyen el DNI de los adoptantes y del niño, la partida de nacimiento donde conste la adopción y el testimonio de la sentencia judicial, elementos indispensables para acreditar el vínculo y habilitar el cobro del beneficio.

APU de Ansés: montos de abril 2026

Para abril de 2026, el monto correspondiente a la Asignación de Pago Único por adopción quedó establecido en $476.268, aunque como ocurre con el resto de las prestaciones del sistema, el valor puede variar según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia declarada.

Este pago único se inscribe dentro del esquema de apoyos económicos que Ansés actualiza periódicamente, manteniendo el criterio de segmentación y control de ingresos que define el acceso a cada uno de los beneficios disponibles.

Ansés Asignación familias adopción pago abril
Noticias relacionadas
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ratificó el esquema de pagos para la Prestación por Desempleo durante este mes.

Ansés confirmó que una prestación superará los $350.000: a quiénes está destinada

Ansés habilitó una ayuda económica para personas que perdieron su empleo

Ansés implementó una ayuda económica para personas sin empleo: cómo tramitarla

anses: todos los pagos confirmados de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo

Ansés: todos los pagos confirmados de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo

Cirujanos del Hospital Italiano de Buenos Aires que llevaron adelante la revolucionaria técnica

Revolución médica en Argentina: reconstruyen la mano de un joven con dedos del pie en el Hospital Italiano

Lo último

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Último Momento
Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Ludueña se afirma en Unión: A la camiseta la siento como mi casa

Ludueña se afirma en Unión: "A la camiseta la siento como mi casa"

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Ovación
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Maximiliano Giay: La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo

Maximiliano Giay: "La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo"

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe