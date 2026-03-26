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Créditos de Ansés 2026: quiénes podrían obtenerlos

El Congreso impulsa un nuevo sistema para aliviar deudas y sería con créditos de Ansés, con un enfoque centrado en el desendeudamiento de millones de argentinos

26 de marzo 2026 · 07:36hs
El proyecto de créditos de Ansés buscaría paliar las deudas de las familias

ChatGPT IA

El proyecto de créditos de Ansés buscaría paliar las deudas de las familias

Un proyecto de bloques opositores en el Congreso busca reactivar los créditos de Ansés, centrado en el desendeudamiento de millones de argentinos sin acceso al financiamiento formal. La iniciativa surge tras la eliminación de las líneas tradicionales de préstamos del organismo, dispuesta a través del decreto 421/2025, y reconstruir una herramienta para los sectores más vulnerables.

Un nuevo esquema de créditos sociales

A diferencia de los modelos anteriores, el proyecto no solo busca otorgar dinero, sino ofrecer una solución concreta al sobreendeudamiento. En ese sentido, propone un sistema en el que los fondos se destinen directamente a cancelar deudas existentes.

El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno de los principales instrumentos del sistema previsional.

Según estimaciones incluidas en la propuesta, el universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas en todo el país.

Quiénes podrían acceder a los créditos de Ansés

El proyecto contempla a varios grupos que hoy tienen dificultades para acceder al crédito bancario:

  • Jubilados y pensionados del Sipa (con ingresos de hasta seis haberes mínimos)
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Personas con Pensiones No Contributivas
  • Trabajadores de casas particulares registrados
  • Monotributistas de categorías A, B, C y D

Cómo funcionaría el sistema

Uno de los puntos más novedosos es la modalidad de otorgamiento. El dinero no sería depositado directamente al beneficiario.

En cambio, a través de la plataforma Mi Ansés, el usuario debería informar la deuda que desea cancelar. Luego, el organismo transferiría el monto directamente al banco o acreedor correspondiente.

De esta manera, el crédito estaría específicamente orientado a reducir o eliminar deudas, evitando que los fondos se destinen a otros fines.

Montos, tasas y condiciones

El proyecto establece:

  • Monto máximo: hasta $1.500.000 (ajustable por salario mínimo)
  • Tasa de interés: Tamar + 10 puntos porcentuales
  • Cuotas: no podrán superar el 30% del ingreso del solicitante

Estas condiciones buscan garantizar que el crédito sea accesible y sostenible en el tiempo.

Cuándo podrían implementarse

Por el momento, los créditos no están disponibles. El proyecto debe avanzar en el Congreso para convertirse en ley.

Los impulsores esperan que el debate se dé en los próximos meses en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, la implementación podría concretarse recién en el segundo semestre de 2026.

Un contexto de alta demanda

La iniciativa se da en un escenario de fuerte presión económica sobre los hogares, donde muchas familias recurren a préstamos informales o tarjetas con tasas elevadas.

En ese marco, la vuelta de los créditos Ansés aparece como una posible herramienta para aliviar deudas y mejorar la situación financiera de millones de argentinos.

Ansés créditos Congreso proyecto
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