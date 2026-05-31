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Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier, de 33 años, era amigo de la madre de la adolescente hallada muerta este sábado en Córdoba. Tenía antecedentes penales y una causa reciente vinculada a violencia de género.

31 de mayo 2026 · 18:09hs
Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, principal sospechoso por el asesinato de Agostina Vega. 

Claudio Barrelier es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida este sábado después de haber sido intensamente buscada desde el 23 de mayo en Córdoba. El hombre, de 33 años, era amigo de la madre de la víctima, tenía antecedentes penales y una causa por violencia de género.

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto. Según se supo, había acumulado antecedes por robo y hurto.

En 2025 fue denunciado por privación ilegítima de libertad. La causa se originó luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda y fuera auxiliada por vecinos de la zona. Según los testimonios incorporados al expediente, la víctima salió a la calle semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó la detención de Barrelier el 6 de mayo del año pasado y fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Permaneció cerca de 20 días detenido mientras se desarrollaban distintas medidas de prueba y posteriormente fue liberado.

El único detenido por la muerte de Agostina

Según se supo, Barrelier era amigo de Melisa Heredia, la madre de Agostina, y la abuela de la adolescente dijo que fueron pareja hace aproximadamente tres años.

Según se pudo reconstruir, la adolescente se encontró con él el sábado 23 de mayo cuando se tomó un remís desde la casa de su madre hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde vive el sospechoso.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a Agostina. El conductor relató que durante el viaje la adolescente le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente cerca de las 23 para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo. Sin embargo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no permitieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

Desaparición y hallazgo del cuerpo

Agostina tenía 14 años y había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche. Su familia denunció la desaparición y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que movilizó a cientos de efectivos policiales, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital cordobesa, una zona que había concentrado los rastrillajes durante los últimos días.

Según la investigación, las pistas surgieron del análisis de cámaras de seguridad y de datos de telefonía celular vinculados a Barrelier. Un domo policial registró el ingreso del sospechoso a la zona alrededor de las 11.45 y su salida unos 30 minutos después. Además, las antenas telefónicas ubicaron su celular en el mismo sector durante ese período.

Violencia de género detenido muerte Víctima crimen
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