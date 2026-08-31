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La morosidad volvió a subir en julio y las familias refinancian deudas a niveles récord

La morosidad de los hogares aumentó de 12,77% a 12,94% y afecta a 5,9 millones de personas; el saldo refinanciado alcanzó a $2,6 billones, según un informe

31 de agosto 2026 · 11:48hs
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La morosidad volvió a subir en julio y las familias refinancian deudas a niveles récord

La morosidad volvió a subir en julio y las familias refinancian deudas a niveles récord
La morosidad volvió a subir en julio y las familias refinancian deudas a niveles récord

El informe de varias consultoras sobre la morosidad en la Argentina expone un nivel récord de refinanciaciones de deudas y un repunte durante julio de 2026. Afectando a casi seis millones de personas, el deterioro de los ingresos y las elevadas tasas de interés encarecen el crédito, amenazando con desacelerar la reactivación económica y tensionar el escenario político.

Indicadores claves de morosidad

Hogares y empresas: la mora privada general subió a 7,73%. En los hogares alcanzó 12,94% y en las empresas 3,61%.

Evolución histórica: respecto a octubre de 2024 (cuando la mora familiar era de 2,5%), la irregularidad de los hogares se quintuplicó.

Sistema ampliado: en entidades no bancarias (ej. Mercado Pago, Tarjeta Naranja), la irregularidad escala a 33,7%.

Comparativa regional: con 7,7% de mora sobre el crédito privado, Argentina lidera el indicador en la región (superando a Ecuador con 4,5% y Brasil con 3,9%).

Causas del deterioro

Ingresos y capacidad de pago: el ingreso disponible de las familias cayó cerca de 20% desde 2023. El crédito pasó a usarse como amortiguador para cubrir gastos básicos.

Tasas y desaceleración inflacionaria: al bajar la inflación, las deudas dejaron de "licuarse". Las tasas efectivas promedio se ubicaron en 89,2% en bancos y rozaron el 244% fuera del sistema bancario (frente a una inflación interanual de 33,8% en julio).

Efecto estadístico: el porcentaje de mora subió en parte por la caída del saldo total de financiamiento en términos reales (el denominador de la ecuación se achicó).

LEER MÁS: El precio del salvavidas: cuando la morosidad acecha al crédito y afecta a uno de cada cuatro deudores

Impacto social y escala de la deuda

Hay 5,9 millones de personas en mora (28,2% del total de deudores del sistema). El problema alcanza a 5,9 millones de personas, equivalentes al 28% de los 20,8 millones de individuos que mantienen alguna deuda con entidades financieras o no financieras. En otras palabras, casi tres de cada diez sujetos de crédito están en mora.

La mitad de los morosos debe montos menores a $626.000 (aprox. USD 414). Sin embargo, afecta con fuerza a hogares donde la mitad de la población cobraba hasta $800.000 mensuales.

La deuda tampoco necesita ser millonaria para dejar a una familia en situación irregular: la mitad de los morosos debe menos de $626.000. El monto equivale a unos USD414, pero adquiere otra dimensión frente a los ingresos: según el Indec, en el primer trimestre la mitad de la población que percibía ingresos cobraba hasta $800.000 mensuales.

Refinanciación y perspectivas

Niveles récord: las familias ya reestructuraron $2,6 billones (3,7% de su crédito) y las empresas 0,8%.

Proyección: economistas y consultoras (como 1816 y Christian Buteler) estiman que la mora estaría cerca de su techo. Las refinanciaciones ayudarán a estabilizar el indicador, aunque la recuperación será lenta por las exigencias normativas del BCRA para limpiar el historial crediticio.

Efectos económicos y debate político

Sin riesgo sistémico, pero con freno al consumo: dado que el sistema financiero representa menos de 14% del PBI, la mora no amenaza la estabilidad de los bancos, pero sí frena la reactivación económica al limitar la concesión de nuevos créditos.

Postura oficial vs. oposición: mientras el presidente Javier Milei lo encuadra como un problema entre privados sin intención de rescates, la oposición en Diputados busca activar la Comisión de Finanzas. Paralelamente, el Ministerio de Economía anunció el uso de hasta $2 billones del FGS de Ansés para créditos hipotecarios.

Impacto electoral: una consultora privada calcula que el problema roza potencialmente a 12,6% de los votantes de La Libertad Avanza de 2025 y a 13,5% de los votantes de otras fuerzas.

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