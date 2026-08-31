Los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar un formulario obligatorio en Ansés

Ansés: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH antes de que venza el plazo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben realizar un trámite obligatorio ante Ansés para recuperar 20% retenido. Quienes hayan cobrado el beneficio durante los 12 meses de 2025 recibirían hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años o hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad , siempre que presenten la Libreta AUH dentro del plazo establecido.

La Libreta AUH es el documento que acredita que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y cuando corresponde con la asistencia escolar. Su presentación no solo permite cobrar el dinero retenido, sino que también es el único trámite obligatorio que Ansés exige para acceder a ese monto acumulado.

Aunque la AUH se sigue cobrando todos los meses, quienes no presenten la Libreta antes del 31 de diciembre de 2026 perderán el derecho a cobrar el 20% retenido correspondiente a 2025, por lo que el organismo recomienda completar la gestión con anticipación.

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Cuánto paga Ansés por el 20% retenido de la AUH

Los titulares que cobraron la AUH durante todo 2025 podrán recuperar el dinero retenido una vez que Ansés apruebe la documentación presentada.

Los montos aproximados que se abonarán en 2026 son:

$188.069 por cada hijo menor de 18 años.

por cada hijo menor de 18 años. $893.658 por cada hijo con discapacidad.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra mensualmente la AUH, sin necesidad de realizar una gestión adicional una vez aprobado el trámite.

Cómo hacer el trámite para cobrar hasta $893.658

La presentación de la Libreta puede iniciarse desde una computadora o un teléfono celular a través de Mi Ansés.

El paso a paso

Ingresar a Mi Ansés con Cuil y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar Hijos y luego Libreta AUH.

Si el sistema lo indica, hacer clic en Generar Libreta para descargar el formulario en PDF.

Imprimir el documento.

Llevarlo a un centro de salud para que un médico complete y firme el apartado correspondiente a controles médicos y vacunación.

Si el niño tiene entre cinco y 17 años, llevar también el formulario a la escuela para que certifique la condición de alumno regular.

Sacar una fotografía nítida del formulario completo, firmado y sellado.

Volver a ingresar a Mi Ansés, seleccionar Subir Libreta y cargar la imagen.

Luego de la carga, Ansés revisará la documentación y notificará al titular si fue aprobada o si debe volver a presentarse por algún error o porque la imagen no resulta legible.

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Qué datos debe tener la Libreta AUH

El documento oficial corresponde al Formulario PS 1.47 y debe incluir obligatoriamente cuatro secciones:

Datos personales del adulto responsable y del niño.

Declaración jurada firmada por el titular.

Certificación médica con firma y sello que acredite los controles de salud y las vacunas obligatorias.

Certificación de la escuela que confirme la asistencia como alumno regular, en el caso de chicos de cinco años o más.

Si alguno de estos apartados está incompleto, Ansés puede rechazar la presentación y el beneficiario deberá volver a realizar el trámite.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH

La fecha límite para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2026.

Presentar el formulario antes de ese día es indispensable para cobrar hasta $188.069 por hijo o hasta $893.658 por hijo con discapacidad, montos correspondientes a 20% retenido durante 2025.

Quienes no completen el trámite dentro del plazo perderán ese dinero acumulado, aunque continuarán percibiendo normalmente el pago mensual de la Asignación Universal por Hijo.

Cuándo deposita Ansés el dinero retenido

Una vez que Ansés aprueba la Libreta AUH, el organismo deposita el dinero retenido dentro de los 60 días posteriores.

El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra todos los meses la prestación. De esta manera, quienes hayan cumplido con todos los requisitos podrán recibir hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años o hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad, sin necesidad de realizar un trámite adicional.