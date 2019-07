Aparecieron videos inéditos de Nahir Galarza

Dos videos inéditos de una entrevista psicológica y de la primera indagatoria en el marco de la causa, ambas realizadas a Nahir Galarza, pocas horas después de la muerte de Fernando Pastorizzo, fueron dados a conocer por el exvocero de la familia Galarza, Jorge Zonzoni. Se está por cumplir un año de la condena a prisión perpetua contra la joven de Gualeguaychú.

En el primer video, que dura 18 minutos, se puede ver a Nahir contestando de manera breve las preguntas que le formula un perito psicológico sobre su relación con Pastorizzo y distintas experiencias traumáticas. La joven está mirando hacia abajo y secándose las lágrimas de sus mejillas. En las imágenes, se la ve negando que él fuera su novio y asegurando, en cambio, que Pastorizzo le gritaba, la golpeaba y la perseguía con llamados por teléfono.

Mientras que en el segundo video, que dura dos minutos, se puede ver a Nahir completamente shockeada y respondiendo las preguntas de los fiscales Lisandro Beherán y Sergio Rondoni Caffa.

“A un año del fallo a "Prisión Perpetua" más Misógino y Machista, el Tribunal de Casación de Concordia hará la 1° instancia revisora. Imágenes exclusivas de por donde iba la pesquisa el 29 de diciembre de 2017 (día del trágico suceso) y luego la fiscalía la fue redireccionando”, escribió Zonzoni en su cuenta de Twitter.

Los abogados de Nahir, José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, apelaron el fallo del Tribunal de primera instancia, al considerar que nunca se consideró la violencia de género. Los videos aportados por Zonzoni impulsan la idea de que los fiscales actuaron “sin perspectiva de género”.

En el primer video se ve al perito y al psicólogo que entrevistaron a Galarza.

“¿Qué tipo de inseguridad tenías? ¿Tenías miedo de que te vaya mal en los exámenes o no te animabas a hablar frente a otras personas”, empieza preguntando el psicólogo.

- "Todo", contesta Nahir, con la voz quebrada.

- ¿Te costaba hablar frente a otras personas?

- Sí.

- Estábamos justo hablando de la imagen corporal y me dijiste que te sentías insegura. ¿Se te hacía difícil, eh... estar en público o cosas así?

- Sí. Me sentía incómoda.

- ¿Vos decís que sentías inseguridad. Me podés explicar más? ¿Respecto a qué te sentías insegura?

- A todo.

Más adelante, la entrevista se refiere a una pareja de Nahir (sin decir el nombre).

- Me decía cosas negativas.

- ¿Te acordás qué cosas?

- Un montón. Me decía un montón de cosas hirientes.

- ¿De qué?

- De mí, de todo. Me decía que yo era depresiva porque sabía que yo no le contaba mis cosas a nadie.

- ¿Esa tristeza te impidió hacer cosas?

- Sí. salir con mis amigas, quedarme encerrada.

- Eso, ¿en qué fecha?

- Últimamente.

- ¿Alguna vez te pasó una situación muy intensa que hayas vivido de forma traumática?

- No me acuerdo.

- ¿No te acordás o no me lo querés decir?

- Una pelea. Esa fue la primera vez que me dijo cosas hirientes. Hace un par de años atrás.

Como la joven no quiere hablar de ese tema, el psicólogo retoma el tema de sus angustias, ocurridas “hace como un año y medio”.

- ¿Eran días o eran momentos?

- Todos los días. Todo el tiempo.

- ¿Cómo eran esas discusiones, peleas, se insultaban?

- Sí.

- ¿Se golpeaban?

- Él me golpeaba a mí.

- ¿Te pasó con varias parejas?

- No.

- ¿Con una sola?

- Sí.

- ¿Eran muy intensas las peleas?

- Sí.

- Acá nos convoca Fernando Pastorizzo, ¿eran con él las peleas?

- Sí.

- ¿Eran muy intensas las peleas?

- Sí.

- ¿Eran habituales?

- Sí.

- ¿Se gritaban mucho?

- A mí no me gusta gritar. Él me gritaba mucho.

- Y te pregunto, si no tenían una relación ni de pareja ni de noviazgo, ni tampoco de amistad, esto de seguirse viendo...

- No me gustaba que me gritara y todas esas cosas entonces yo no lo quería ver más. Y le decía y me echaba la culpa, decía que yo hacía que él se ponga así y me hacía poner peor todavía Yo no le hablaba y lo bloqueba de todos lados y el me empezaba a llamar de todos lados, de todos lados, hasta que lo atendía. Si no lo atendía iba para mi casa.

- ¿No le avisabas a tu familias?

- No.

- ¿Por qué?

- Porque no quería problemas. Por ahí lo atendía y le decía que dejara de llamarme porque no me dejaba usar el teléfono y decía que lo perdone. A veces yo le cortaba y seguía llamando. Decía que me iba a tratar bien, entonces me convencía.

Hoy se realizaba la audiencia de debate de apelación, a cargo del Tribunal de Casación Penal de Concordia, el cual está integrado por los jueces Adolfo Lafourcade, Gustavo Perroud y Silvina Gallo.

