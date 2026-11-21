Un estudio de la Universidad Austral advierte sobre el acceso temprano a celulares y sus posibles consecuencias en la atención, aprendizaje y salud mental

Celulares y pantallas desde los 4 años: un informe revela cómo impacta la tecnología en niños y adolescentes

En el marco del Día Mundial de la Infancia que se conmemora el 20 de noviembre , la Universidad Austral elaboró un informe de la relación de niños y adolescentes con celulares y dispositivos . Revela que 37% de chicos de cuatro años ya utiliza teléfonos móviles , propios o prestados, y en los de 12 años la cifra asciende a 87%.

Para construir estas estadísticas, las investigadoras analizaron información correspondiente a 2024 del módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-MAUTIC). La muestra incluyó a 9.554 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que viven en 31 aglomerados urbanos.

El estudio permitió identificar los niveles de utilización de internet y celulares para cada edad, un desglose que no suele aparecer en los informes habituales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento también expone cifras sobre el uso de redes sociales, las apuestas online, el ciberacoso y la exposición a contenidos peligrosos entre menores de edad.

Otro relevamiento, la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por Unicef y Unesco, aporta más información sobre el acceso a dispositivos propios: entre los 9 y los 17 años, el 95% tiene un celular propio con conexión a internet. La edad promedio en la que reciben su primer teléfono es de 9,6 años.

Además, el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, a pesar de que esa es la edad mínima establecida por varias plataformas.

El mayor salto en el uso de celulares se registra entre los 11 y los 12 años, cuando la proporción aumenta 11 puntos porcentuales. Las investigadoras relacionan este crecimiento con el ingreso a la escuela secundaria, una etapa en la que se amplían los vínculos sociales, la autonomía y la necesidad de permanecer conectados.

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Las pantallas y su impacto en la atención y el aprendizaje

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la relación entre el consumo de contenidos digitales y el desarrollo de la atención sostenida, es decir, la capacidad de concentrarse durante períodos prolongados. Según el análisis, los momentos de aburrimiento, las esperas y hasta los espacios destinados al juego suelen ser ocupados cada vez más por dispositivos electrónicos.

La exposición frecuente a contenidos que ofrecen estímulos rápidos y recompensas inmediatas puede acostumbrar al cerebro a cambiar constantemente el foco de atención.

De acuerdo con las especialistas, este tipo de dinámica no favorece el entrenamiento de la concentración que los chicos necesitan para aprender y desarrollar sus capacidades cognitivas.

El informe también pone el foco en las desigualdades que existen en el acceso a herramientas tecnológicas destinadas al estudio. Aunque el celular es el dispositivo más extendido entre niños y adolescentes y la conectividad está prácticamente garantizada, el 39% no cuenta con una computadora en su hogar para realizar actividades escolares.

La brecha es todavía mayor en los sectores de menores ingresos: en los hogares de nivel socioeconómico bajo, el porcentaje de chicos sin computadora alcanza el 69%.

Las investigadoras advierten que tener un teléfono con acceso a internet no equivale a disponer de los recursos necesarios para estudiar.

Una computadora ofrece posibilidades diferentes para leer, escribir, investigar y realizar trabajos escolares, por lo que la desigualdad digital también está relacionada con el tipo de dispositivo disponible.

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Las consecuencias que los propios adolescentes reconocen

El relevamiento plantea que el análisis del vínculo con la tecnología no debe limitarse a contabilizar las horas frente a una pantalla. En Argentina todavía no existe una medición nacional y comparable que permita establecer con precisión cuánto tiempo utilizan el celular los chicos.

Sin embargo, sí hay información sobre las dificultades que los propios adolescentes relacionan con su permanencia en internet. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% man

festó haber experimentado al menos una consecuencia negativa durante el último año.

Al desglosar las respuestas, el informe encontró que:

El 30% señaló que su rendimiento escolar empeoró.

El 24% intentó reducir el uso del celular, internet o videojuegos, pero no consiguió hacerlo.

El 20% reconoció que dejó de comer o dormir por permanecer conectado.

El 13% mencionó conflictos con familiares o amigos relacionados con estas actividades.

Las autoras aclaran que se trata de experiencias y percepciones declaradas por los propios adolescentes, y que estos porcentajes no representan diagnósticos clínicos.

Los contenidos peligrosos a los que están expuestos

Otro capítulo del estudio analiza qué tipo de publicaciones encuentran los adolescentes en las plataformas digitales y cómo varía esa exposición según el género.

Entre los chicos de 12 a 17 años, el 67% afirmó haber visto contenidos relacionados con métodos para adelgazar o modificar el cuerpo. A su vez, el 64% manifestó haberse encontrado con publicaciones que prometían obtener dinero fácilmente.

Más de la mitad también estuvo expuesta a mensajes discriminatorios, imágenes violentas o contenidos vinculados con el consumo de alcohol y drogas.

Los datos que generan mayor preocupación corresponden a publicaciones sobre autolesiones y suicidio. El 31% de los adolescentes dijo haber visto contenidos que mostraban formas de lastimarse, mientras que el 27% encontró publicaciones de personas que hablaban sobre maneras de quitarse la vida.

El informe señala que la exposición a este tipo de material no permite determinar por sí sola que haya provocado consecuencias psicológicas en quienes lo consumieron.

También existen diferencias entre varones y mujeres. Las adolescentes registraron una mayor exposición a contenidos vinculados con la delgadez, las autolesiones y el suicidio. En cambio, entre los varones fue más frecuente el contacto con publicaciones de contenido sexual.

Apuestas online y encuentros con desconocidos

Las apuestas digitales también aparecen entre los riesgos identificados por las investigadoras. Según un estudio nacional de Sedronar de 2025 citado en el informe, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año y el 20,5% lo hizo a través de internet.

La edad más común de la primera apuesta fue de 13 años, pese a que las apuestas con dinero están prohibidas para menores de edad. El fenómeno presenta una diferencia significativa según el género: el 35,3% de los varones reconoció haber apostado dinero, frente al 17,7% de las mujeres. Entre quienes participaron de apuestas online, el 15,5% afirmó hacerlo algunas veces por semana o todos los días.

El estudio también examinó los contactos que los adolescentes establecen con personas que conocen a través de internet. Entre los jóvenes de 15 a 17 años, el 44% aseguró haberse encontrado personalmente con alguien que había conocido en el entorno digital.

De acuerdo con las respuestas recopiladas, el 3% de esos encuentros fue con una persona adulta. Al proyectar esa proporción sobre la población de entre 9 y 17 años, el informe estima que representa aproximadamente 40.500 niños y adolescentes.

Las investigadoras también advierten que no existen estadísticas públicas que permitan dimensionar de manera integral el grooming en todo el país. Los registros judiciales contabilizan causas y no necesariamente la cantidad de víctimas, por lo que no alcanzan para establecer la magnitud nacional del fenómeno.

Ciberacoso, salud mental y la importancia del acompañamiento familiar

El vínculo entre las experiencias digitales y la salud mental constituye otro de los ejes centrales del relevamiento.

Para analizar esta problemática, las autoras recurrieron, entre otras fuentes, a la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, la última medición nacional que permite relacionar situaciones de acoso, vínculos familiares y conductas suicidas. Los resultados indican que el 21,8% de los adolescentes de entre 13 y 17 años sufrió ciberacoso durante el último año.

Entre quienes atravesaron esa situación, el 38,2% manifestó haber pensado seriamente en suicidarse y el 26,7% declaró haberlo intentado. En el grupo que no reportó experiencias de ciberacoso, esos porcentajes fueron del 16,8% y del 11,7%, respectivamente.

El informe aclara que estas cifras muestran asociaciones estadísticas y no demuestran que el acoso digital sea, por sí solo, la causa de las conductas suicidas. También señala que pueden acumularse otros factores de riesgo, como la soledad, el hostigamiento presencial y el consumo de alcohol o marihuana.

En este contexto, destacan el papel que cumple el acompañamiento de los adultos y la importancia de que los adolescentes encuentren contención en sus familias. Uno de los datos más relevantes aparece al comparar las respuestas de quienes sufrieron ciberacoso según el nivel de comprensión que percibían de sus padres.

Entre los adolescentes que sentían que sus progenitores comprendían sus problemas, el 24,9% había pensado seriamente en suicidarse. En cambio, esa proporción ascendía al 44,7% entre quienes no sentían ese acompañamiento.

Los resultados ponen de relieve la importancia de la presencia adulta, el diálogo y la contención familiar frente a una infancia y adolescencia cada vez más atravesadas por los entornos digitales.

El informe de la Universidad Austral plantea así un desafío que va más allá del acceso a la tecnología: acompañar a niños y adolescentes para que puedan desarrollar herramientas cognitivas, emocionales y sociales que les permitan desenvolverse de manera segura y responsable en el mundo digital.