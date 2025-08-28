Arrancó la venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego: precios y forma de acceder

Una de las empresas que fabrica en Tierra del Fuego celulares ya puso en funcionamiento el sistema que permite ahorrar entre 20% y 30%

La opción de comprar celulares, televisores y otros electrónicos a valores más bajos y recibirlos en casa en pocos días ya está disponible para miles de consumidores en Argentina desde Tierra del Fuego, después de años en los que las diferencias de precio entre el país y otros mercados marcaron la agenda de quienes buscan tecnología.

Ahora desembarcó la modalidad que permite adquirir productos fueguinos a precios competitivos con los del exterior y 30% más baratos que comprándolos en cualquier cadena de electrodomésticos o incluso, desde los sitios de los propios fabricantes.

La empresa que inauguró el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una página web específica (https://couriertdf.com/). Por lo tanto, a partir de este miércoles, los usuarios que deseen adquirir celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint pueden ingresar a ese portal y completar la operación sin intermediarios ni trámites complejos. En los próximos días se sumarán otras empresas, como el caso de Newsan, que tiene previsto hacerlo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. También BGH y el resto de las fabricantes de la isla.

celulares televisores Tierra del Fuego

El régimen de ventas mediante courier (sistema especializado para el envío rápido y seguro de paquetes, documentos y pequeñas mercancías) desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada. El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.

Las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente. Esta condición impacta de manera significativa en el precio final que afronta el usuario, ya que permite que los valores de venta sean notoriamente menores en comparación con los del mercado tradicional (entre 20% y 30% más bajos).

Algunos ejemplos de celulares y televisores

Un Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el más costoso que tienen) cuesta USD 1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle USD 35. El total: USD 1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100. Pero en un retail argentino cuesta $3.349.999, es decir, 50% más. Pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.

Un Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta USD 984 y el envío a CABA o provincia de Buenos Aires también es de USD 35. El total suma USD 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más.

Un Smart Tv Samsung 85″ QLED 4K Q70A cuesta USD 2.385 ($3.267.450) pero en este caso el envío asciende a USD 96, por lo que el total es de USD 2.481 ($3.398.970). En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o más el mismo modelo.

El comprador recibe los productos en su domicilio sin necesidad de realizar gestiones ante la aduana ni afrontar cargos extras al momento de la entrega. Toda la operatoria se encuentra sujeta a la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza asistencia, cambios y devoluciones dentro de los plazos legales. El sistema contribuye a igualar las condiciones de acceso a tecnología respecto de otros mercados y transparenta la composición del precio final para el usuario.

En el caso de Mirgor, la compra por ahora solo podrá efectuarse en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda y al tratarse de una exportación, el vendedor emitirá una factura tipo E. En cuanto a la entrega, está garantizada en todo el país, salvo en la isla.

Características y funcionamiento del sistema

En la página de inicio, la consigna es clara: “Comprá en Tierra del Fuego a precio de otro país”. La empresa promociona envíos directos “de la fábrica a tu casa”, garantía oficial y plazos acotados. El mecanismo acorta la cadena de comercialización, elimina sobreprecios y facilita el acceso a tecnología de última generación avalada por el fabricante.

Los usuarios pueden explorar un catálogo constantemente actualizado. Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses. Durante la compra, la plataforma detalla el costo del envío según el destino y el tipo de producto. El límite es de tres unidades iguales por año calendario y un monto máximo de USD 3.000 por despacho, de acuerdo al reglamento publicado en la web y las condiciones exigidas por las entidades bancarias.

El sistema no permite pagos en cuotas. Es obligatorio contar con saldo en una cuenta bancaria en dólares y con una tarjeta de débito habilitada. Una vez finalizada la operación, el comprador recibe una factura tipo E, la única modalidad admitida para este tipo de exportaciones minoristas.

Logística y cobertura territorial

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles después de confirmada la compra. La entrega puede demorarse entre tres y siete días hábiles, según la ubicación del usuario. El seguimiento está disponible en tiempo real: la empresa proporciona el seguimiento por correo electrónico apenas despacha el pedido.

Este canal cubre todo el territorio nacional, salvo la provincia fueguina, que por cuestiones regulatorias queda excluida. El costo del envío se define en función del destino y la naturaleza del artículo, y siempre aparece desglosado antes de confirmar el pago.

courier celulares televisores Tierra del Fuego electrónicos

Garantía, políticas de cambio y atención al cliente

Según detalla la web de Mirgor creada para esta venta directa, todos los productos comercializados gozan de garantía oficial. Si el comprador necesita realizar un cambio o devolución, dispone de diez días corridos a partir de la recepción del pedido, siguiendo lo estipulado por la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor. En esos casos, los costos logísticos corren por cuenta de la empresa.

Ante la recepción de un producto dañado o con fallas, el comprador debe remitir fotos dentro de las 48 horas siguientes para activar el procedimiento de reemplazo gratuito. El centro de atención se encarga de gestionar todo el circuito y brindar respuestas ágiles.

Stock y abastecimiento

La empresa especifica en su página que todos los productos mostrados están en stock. Actualiza el catálogo en tiempo real y si llegaran a agotarse determinadas unidades, se notifica inmediatamente al comprador para que elija entre la cancelación o un reemplazo. Los equipos provienen únicamente de fábricas certificadas lo que según manifiestan desde el portal, confirma su autenticidad y calidad.

Mientras Mirgor ya implementó la operatoria, otras empresas con producción local en la provincia trabajan para sumarse al sistema y habilitar sus propios portales. Tal como adelantó Infobae, se espera que la oferta se amplíe en los próximos días, lo que dará acceso a un mayor número de marcas y modelos a precios competitivos.