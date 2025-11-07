Uno Santa Fe | Información General | Empleadas

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento a aplicarse en estos dos meses más un monto adicional por hasta enero para el personal doméstico.

7 de noviembre 2025 · 18:38hs
Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2

gentileza

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Las empleadas domésticas recibieron la confirmación de un aumento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo, tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La definición se tomó durante una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes 7 de noviembre y, según fuentes oficiales, la firma se llevará adelante el próximo lunes 10.

La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, determinó que la mejora salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Al mismo tiempo, se incorporó una suma extraordinaria de $14.000 mensuales. El suplemento no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cuánto cobraría cada categoría en noviembre

A partir de lo anunciado por Trabajo, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente forma (aún no fueron informados en forma oficial):

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual
  • Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

  • Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual
  • Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual

Caseros

  • $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

  • Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
  • Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

  • Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
  • Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual

Cómo quedarían las escalas en diciembre

En caso de cumplirse con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, las categorías para diciembre se ubicarán en los siguientes valores:

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual
  • Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

  • Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual
  • Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual

Caseros

  • $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

  • Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
  • Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

  • Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
  • Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual

Las cifras reflejan el salario inicial sin considerar extras. Al resultado total se incorporan beneficios estipulados, como el incremento por años de servicio, equivalente al 1% por año, y el adicional por zona desfavorable, que representa el 30% del sueldo mínimo donde corresponda.

Este ajuste impacta directamente en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país. Los salarios del personal doméstico mantenían valores inalterados desde septiembre, mes en el que finalizó la etapa previa de aumentos pactados. El ciclo anterior representó un alza acumulada del 6,5% sobre la base fijada al inicio del año, distribuida entre julio, agosto y septiembre, aunque, de acuerdo con los datos relevados, los valores concretos percibidos superan a los oficiales por al menos $2.000 cada hora trabajada.

Sindicatos del sector declararon a Infobae que la brecha entre el salario mínimo oficial y lo efectivamente recibido por las empleadas domésticas muestra un crecimiento constante cada mes. En promedio, la diferencia ronda el 65% y, dependiendo de la categoría de tareas, la ubicación geográfica y otros factores, puede subir a más del 100%.

En paralelo, y mediante la Resolución 6/2025, se programó una nueva convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Está citada para el próximo 26 de noviembre, bajo modalidad virtual, con un primer llamado a las 12:30 y un segundo a las 14:00. Durante esa jornada, la Comisión responsable evaluará propuestas de actualización de montos y designará consejeros.

Empleadas domésticas aumento
Noticias relacionadas
Marita Verón. Surgió una pista en Paraguay sobre su presunta presencia en ese país

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

por que no hay diarios de papel hoy, viernes 7 de noviembre, en argentina

Por qué no hay diarios de papel hoy, viernes 7 de noviembre, en Argentina

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa)

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Lo último

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Último Momento
Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Ovación
¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata

"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos