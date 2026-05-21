Argentina mejoró la cobertura del nivel inicial, pero persisten brechas sociales

La asistencia al nivel inicial alcanza al 83% de los chicos de entre 3 y 5 años, según un informe que alertó sobre las desigualdades en los sectores más pobres

El 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años asiste al nivel inicial de educación , según las cifras más recientes, correspondientes a 2024, expuso un informe de Argentinos por la Educación.

“La cobertura del nivel inicial en Argentina mostró avances significativos en la última década”, remarcó el informe, indicando que se dio “especialmente entre los niños de 3 y 4 años”, aunque advirtió que “persisten fuertes desigualdades socioeconómicas ”.

¿Qué dice el informe oficial de Argentinos por la Educación?

En el informe se indicó que: “Aunque Argentina fue uno de los países de la región que más amplió la cobertura en niños de 3 años en la última década, todavía se ubica entre los niveles más bajos, por detrás de Uruguay, Chile y Perú".

"Además, persisten fuertes desigualdades sociales: mientras en los sectores vulnerables solo asiste el 41% de los chicos de 3 años, en los sectores medios la cobertura alcanza el 71%”, agregó.

“La cobertura del nivel inicial en Argentina mostró avances significativos en la última década, especialmente entre los niños de 3 y 4 años, aunque persisten fuertes desigualdades socioeconómicas. El 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años asiste al nivel inicial, según las cifras más recientes, de 2024. El porcentaje es similar al de Chile (82%) y Perú (83%), pero se ubica por debajo de Uruguay (93%), que lidera la región”.

Sobre esto, el documento señala que “los datos surgen del último informe de Argentinos por la Educación, titulado ‘Cobertura del nivel inicial: una comparación entre países de la región’ y elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo. El estudio analiza las tasas de asistencia al nivel inicial y las brechas socioeconómicas en la cobertura en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay”.

¿Qué marcan las cifras?

Sobre este punto, el informe expone que “las cifras señalan que el principal desafío se concentra en los sectores más vulnerables y en las edades más tempranas. En Argentina, la asistencia a los 3 años de edad se ubica en el 55%, muy por debajo de los niveles de 4 años (91%) y 5 años (98%)".

"Existen grandes desigualdades por nivel socioeconómico: entre los niños de 3 años pertenecientes al quintil más pobre, solo el 41% asiste al nivel inicial; es el porcentaje más bajo entre los países analizados. En contraste, en los hogares de mayores ingresos (quintil 5) la asistencia asciende al 63%, mientras que en sectores medios (quintil 3) alcanza el 71%”.

A su vez, sobre las desigualdades señaló que “también son significativas a los 2 años". "Con esa edad, solo el 10% de los niños argentinos más pobres (quintil 1) acceden a algún espacio educativo, frente al 44% de los sectores más ricos (quintil 5): una diferencia de 34 puntos porcentuales”.

"En cambio, a los 4 años de edad la brecha de cobertura entre los niños del quintil más pobre (83%) y del quintil más alto (97%) se reduce a 14 puntos porcentuales. A los 5 años, la cobertura es prácticamente universal en todos los sectores sociales, con tasas de entre 97% y 100%”.

Asimismo, “en el promedio regional, el nivel inicial muestra una expansión sostenida, pero con diferencias marcadas por país y por nivel socioeconómico. En Argentina, la brecha de asistencia entre el quintil más pobre (74,8%) y el más rico (89,8%) alcanza los 15 puntos porcentuales para niños de 3 a 5 años, lo que evidencia que el acceso sigue condicionado por los ingresos del hogar”.

Comparativa evolutiva entre 2014 y 2024 en la región

“Al analizar la evolución de la cobertura entre 2014 y 2024, se observa que Argentina registró uno de los mayores avances a nivel regional, sobre todo a los 3 y 4 años de edad, dado que a los 5 la escolarización ya se encontraba casi universalizada. La asistencia en los niños de 3 años pasó del 40% al 55%: un aumento de 15 puntos porcentuales, el segundo mayor crecimiento después de Uruguay”.

En tanto, “entre los niños de 4 años aumentó del 75% al 91%: un incremento de 16 puntos porcentuales, el mayor de la región para ese grupo etario. Solo Uruguay (97%) y Perú (94%) tienen niveles mayores de cobertura en chicos de 4 años”.

Las cifras en Argentina

“Nuestra evidencia empírica indica que la asistencia a la educación inicial en contextos de pobreza actúa como un catalizador del entorno familiar: los niños y las niñas que asisten reciben significativamente más estímulos en el hogar –cuentos, canciones, juegos y rituales afectivos como festejar el cumpleaños– en comparación con sus pares del mismo nivel socioeconómico que no asisten”, explicó Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina.

Para Tuñón, “cerrar las brechas de asistencia no solo igualaría oportunidades educativas, sino que también potenciaría el capital cultural y emocional dentro de los hogares más vulnerables”.

El dato que suma

“El aumento en la cobertura del nivel inicial es un dato alentador pero debe leerse junto con los desafíos pendientes. La asistencia sigue siendo menor entre los sectores más vulnerables, precisamente quienes más se beneficiarían de ella, dado el amplio consenso sobre el impacto que tiene la educación temprana en el desarrollo infantil y en las prácticas de crianza familiares”.

“A esto se suman la fragmentación de la oferta para sala de 3 –donde una parte importante de las instituciones opera fuera del sistema educativo formal–, el ausentismo creciente que se observa desde la pandemia, y la persistente deuda de cobertura y equidad para el tramo de 0 a 2”, planteó Gabriela Fairstein, profesora de la Universidad de Buenos Aires y FLACSO.

Los desafíos del nivel inicial pendientes en Argentina

“El informe muestra con claridad que el desafío pendiente del nivel inicial en Argentina se concentra en las edades más tempranas y en los sectores más vulnerados. A los 2 y 3 años, cuando se despliegan procesos clave para el desarrollo del lenguaje oral y de otras capacidades cognitivas que luego sostienen el aprendizaje de la lectura y la escritura, la cobertura de los niños y niñas del quintil más pobre es la más baja entre los países considerados”.

“A los 2 años, apenas el 10% de los niños del quintil más pobre asiste, frente al 42% en Chile y el 54% en Uruguay. A los 3 años, el 41% en Argentina contrasta con el 49% de México, el 55% de Perú, el 57% de Chile y el 82% de Uruguay. Esto no remite solo a una brecha de acceso institucional: implica una desigualdad temprana en las oportunidades de participar en experiencias educativas de calidad, sistemáticas y lingüísticamente ricas”, alertó Celia Rosemberg, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet.

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