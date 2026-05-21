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Reforma laboral: Arca estableció el recibo de sueldo digital obligatorio para el personal doméstico

El organismo formalizó la medida incluida en la reforma laboral para promover la simplificación de los procesos administrativos

21 de mayo 2026 · 11:21hs
Reforma laboral: Arca estableció el recibo de sueldo digital obligatorio para el personal doméstico

Gemini IA Google

Reforma laboral: Arca estableció el recibo de sueldo digital obligatorio para el personal doméstico

Arca formalizó la implementación del recibo de pago electrónico obligatorio para el personal de casas particulares, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5850/2026. Esta medida se desprende de la reciente ley de reforma laboral, para promover la simplificación de los procesos administrativos y la sustitución definitiva del soporte papel en la relación laboral.

Cómo deberá emitirse el recibo de pago electrónico obligatorio

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, los empleadores deberán generar los recibos de sueldo exclusivamente a través del servicio web denominado "Registro Especial del Personal de Casas Particulares", disponible en el sitio institucional del organismo.

Cómo deben realizar el trámite los empleadores

  • Ingresar con su Clave Fiscal habilitada.
  • Seleccionar la ficha del trabajador y la opción “Generar recibo de sueldo”.
  • Informar el período a liquidar, la remuneración y otros conceptos adicionales.

La nueva normativa establece que la validación de identidad mediante la clave fiscal constituirá requisito suficiente de autenticidad, por lo que ya no será necesaria la firma del empleador en el documento digital.

Los empleados también tendrán un acceso facilitado a su información laboral. A través del mismo portal o del sistema "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos", podrán visualizar sus recibos de sueldo, consultar sus aportes y contribuciones y verificar sus constancias de pago.

En los casos en que el pago de la contraprestación se realice en efectivo, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado. El trabajador deberá firmar el ejemplar que conserve el empleador, sirviendo esto como constancia de recepción del dinero.

La resolución estipuló que estas disposiciones resultarán de aplicación para los salarios devengados a partir del período de mayo de 2026. Para mayor información o consultas sobre las modalidades de pago, el organismo dispuso el micrositio específico "Casas Particulares" en su portal oficial.

reforma laboral Arca recibo de pago electrónico
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