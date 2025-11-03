Hasta mayo, los modelos de segmento A cotizaban por debajo de los 20 millones de pesos, mientras que los más accesibles del segmento B se conseguían por menos de 25 millones.

Automotrices aplicarán aumentos de hasta 5% y solo cinco 0 km quedarán con precios por debajo de los $30 millones

Las terminales automotrices definieron que aplicarán incrementos de entre 4% y 5% en noviembre para sus modelos 0 km importados , y subas algo inferiores para las unidades de fabricación nacional.

Con esta actualización, solo cinco modelos mantendrán sus precios de lista por debajo de los $30 millones , una barrera que hasta hace pocos meses marcaba la diferencia entre los autos más accesibles del mercado y los del segmento medio.

Hasta mayo, los modelos de segmento A –vehículos urbanos pequeños– cotizaban por debajo de los 20 millones de pesos, mientras que los más accesibles del segmento B se conseguían por menos de 25 millones.

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: todos los aumentos que llegan en noviembre

Días atrás, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de autos cayeron durante octubre en la comparación contra septiembre, aunque las ventas seguían por encima de las del año pasado.

Cuáles son los 0 km más económicos

El Renault Kwid continúa liderando entre los más económicos, con un valor estimado cercano a los $25 millones.

Le siguen el Fiat Mobi, con un precio de $26,2 millones, y el Hyundai HB20, que volvió a destacarse como el vehículo más accesible del segmento B, con un valor de $27,6 millones. Ambos modelos se importan desde Brasil.

En cuarto lugar aparece el Fiat Agro, que llega también desde el vecino país y queda con un precio de lista de $29.293.000. Y el último auto que quedó con una versión por debajo de los $30.000.000 es el nacional Fiat Cronos, cuyo valor es de $29.945.000.

Entre las marcas, Toyota mantuvo sin cambios los precios de su pick up Hilux, mientras que Stellantis, Citroën y Peugeot aplicaron aumentos de entre el 5% y el 8%, dependiendo del modelo y origen. En los vehículos de gama alta, los Peugeot 3008 y 5008 también ajustaron sus precios en dólares, acompañando el lanzamiento del nuevo 408, que llegó al país con un valor de USD 52.200.

En un escenario de precios cada vez más elevados, los pocos modelos que permanecen bajo los $30 millones se convirtieron en verdaderas excepciones dentro del mercado argentino.