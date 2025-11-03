Uno Santa Fe | Información General | Cybermonday

CyberMonday 2025 en Argentina: ropa, celulares y electrónica, lo más buscado para los descuentos

Se viene el CyberMonday y los argentinos buscan ropa (66%), celulares (51%) y electrónica (51%). Cómo comprar seguros y evitar estafas

3 de noviembre 2025
José Busiemi

TikTok se ha consolidado como un jugador clave en las temporadas de CyberMonday en Argentina, superando a otros medios. Según un estudio de la compañía, una de cada tres personas recurre a la plataforma para ver reseñas antes de realizar compras, y dos de cada tres usuarios descubren nuevas marcas o productos allí.

Carrito de compras en ciberlunes

Los productos de CyberMonday 2025 más buscados en TikTok

El informe de TikTok detalla cuáles son las categorías que más buscan los argentinos en la plataforma de cara a las temporadas de descuentos:

  • Ropa, zapatos y accesorios: 66%.
  • Teléfonos celulares: 51%.
  • Electrónicos (TV, computadoras, cámaras): 51%.
  • Fragancias: 39%.
  • Línea blanca y electrodomésticos: 33%.
  • Turismo: 31%.

El "Efecto TikTok" en la decisión de compra

El estudio revela que la plataforma es decisiva en el proceso de compra. Ocho de cada 10 usuarios han sido inspirados por TikTok a buscar contenido para sus compras y están dispuestos a adquirir algo si lo ven allí. En la Generación Z (los más jóvenes), este porcentaje sube a 88%.

Antes de tomar la decisión, los usuarios usan TikTok para:

Ver reseñas de productos (39%).

Buscar tips de compras (34%).

Mirar videos con códigos de descuentos (32%).

Una vez que ven algo que les gusta, el 44% lo guarda para consultarlo después, el 40% compara precios en sitios web y el 39% visita la tienda en línea.

La Generación Z y la popularidad de los productos chinos

El informe también destaca los hábitos específicos de la Generación Z, que busca contenidos como tips de descuentos (34%), unboxings (28%) y contenido de marcas "emocionales" (24%).

Finalmente, el estudio señala la popularidad de los productos de origen chino: el 59% de los usuarios afirmó que le gusta ver productos y marcas de empresas de aquel país en TikTok, y el 55% definió sus promociones como "atractivas".

Una cita importante para los consumidores

El CyberMonday 2025, que se desarrolla del 3 al 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos, especialmente para aquellos que buscan renovar su hogar.

Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.

Qué marcas y empresas participan de CyberMonday 2025

Alrededor de 900 marcas participan del evento de compras online, para cubrir casi todos los rubros.

Algunas de las más destacadas:

Tecnología y electro

  • Samsung
  • Frávega
  • Musimundo
  • Cetrogar
  • Compumundo
  • HP Store
  • Philips
  • Sony

Deportes y moda

  • Adidas
  • Dexter
  • Open Sports
  • Sportline
  • Otros rubros:
  • Farmacity
  • TiendaMía
  • Mercado Libre
  • Carrefour

Cómo evitar estafas y comprar seguro

Para comprar en el CyberMonday de forma segura, mirar en sitios oficiales como el del evento (cybermonday.com.ar) y en las tiendas online de confianza que ya se conocen. Evita hacer clic en enlaces de correos o redes sociales y verifica que la URL de cada sitio empiece con "https" y tenga un candado de seguridad. Siempre comparar precios, leer opiniones de otros compradores y utilizar métodos de pago seguros.

Dónde mirar y qué verificar

  1. Sitios oficiales: usar el sitio oficial del evento, ya que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) fiscaliza las ofertas que se publican allí.
  2. Tiendas de confianza: comprar directamente en las tiendas en línea que ya se conocen y de las que se tiene referencias.
  3. Verificación de URL: antes de ingresar cualquier dato, comprobar que la dirección del sitio comience con "https" y tenga el ícono de un candado o escudo en la barra de direcciones para asegurar una conexión segura.

Señales de alerta para evitar estafas

  • Ofertas demasiado buenas: desconfiar de precios que parecen imposibles. Comparar el precio en diferentes tiendas para asegurar de que sea una oferta real y no una rebaja falsa.
  • Enlaces sospechosos: no hacer clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales que te envíen ofertas. Ingresar directamente a los sitios web.
  • Información personal: sospechar si un sitio solicita datos que no son comunes para una compra online, como datos del empleo o referencias familiares.
  • Comentarios cerrados: si una tienda o perfil en redes sociales cierra los comentarios, podría ser una señal de que algo no es confiable.
  • Solicitudes de pago por fuera de la plataforma: nunca realizar transacciones por fuera de la plataforma de compra. Los estafadores intentan llevar a otros sitios para evitar las protecciones al comprador que ofrecen las plataformas legítimas.

Recomendaciones de seguridad adicionales

  • Medios de pago: usar tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas. Evitar las transferencias bancarias directas si no se está 100% seguro.
  • Contraseñas: utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta. Habilitar la autenticación de dos factores siempre que sea posible.
  • Comprobantes: guarda todos los correos de confirmación, facturas y comprobantes de compra. Tomar capturas de pantalla del proceso de compra si es necesario.
  • Revisar las condiciones: leer con atención las políticas de devolución, los plazos de entrega y si el precio incluye impuestos y costos de envío.
