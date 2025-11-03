CyberMonday 2025 en Argentina: ropa, celulares y electrónica, lo más buscado para los descuentos

Se viene el CyberMonday y los argentinos buscan ropa (66%), celulares (51%) y electrónica (51%). Cómo comprar seguros y evitar estafas

TikTok se ha consolidado como un jugador clave en las temporadas de CyberMonday en Argentina, superando a otros medios . Según un estudio de la compañía, una de cada tres personas recurre a la plataforma para ver reseñas antes de realizar compras, y dos de cada tres usuarios descubren nuevas marcas o productos allí.

El informe de TikTok detalla cuáles son las categorías que más buscan los argentinos en la plataforma de cara a las temporadas de descuentos:

Ropa, zapatos y accesorios: 66%.

Teléfonos celulares: 51%.

Electrónicos (TV, computadoras, cámaras): 51%.

Fragancias: 39%.

Línea blanca y electrodomésticos: 33%.

Turismo: 31%.

El "Efecto TikTok" en la decisión de compra

El estudio revela que la plataforma es decisiva en el proceso de compra. Ocho de cada 10 usuarios han sido inspirados por TikTok a buscar contenido para sus compras y están dispuestos a adquirir algo si lo ven allí. En la Generación Z (los más jóvenes), este porcentaje sube a 88%.

Antes de tomar la decisión, los usuarios usan TikTok para:

Ver reseñas de productos (39%).

Buscar tips de compras (34%).

Mirar videos con códigos de descuentos (32%).

Una vez que ven algo que les gusta, el 44% lo guarda para consultarlo después, el 40% compara precios en sitios web y el 39% visita la tienda en línea.

La Generación Z y la popularidad de los productos chinos

El informe también destaca los hábitos específicos de la Generación Z, que busca contenidos como tips de descuentos (34%), unboxings (28%) y contenido de marcas "emocionales" (24%).

Finalmente, el estudio señala la popularidad de los productos de origen chino: el 59% de los usuarios afirmó que le gusta ver productos y marcas de empresas de aquel país en TikTok, y el 55% definió sus promociones como "atractivas".

Una cita importante para los consumidores

El CyberMonday 2025, que se desarrolla del 3 al 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos, especialmente para aquellos que buscan renovar su hogar.

Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.

Qué marcas y empresas participan de CyberMonday 2025

Alrededor de 900 marcas participan del evento de compras online, para cubrir casi todos los rubros.

Algunas de las más destacadas:

Tecnología y electro

Samsung

Frávega

Musimundo

Cetrogar

Compumundo

HP Store

Philips

Sony

Deportes y moda

Adidas

Dexter

Open Sports

Sportline

Otros rubros:

Farmacity

TiendaMía

Mercado Libre

Carrefour

Cómo evitar estafas y comprar seguro

Para comprar en el CyberMonday de forma segura, mirar en sitios oficiales como el del evento (cybermonday.com.ar) y en las tiendas online de confianza que ya se conocen. Evita hacer clic en enlaces de correos o redes sociales y verifica que la URL de cada sitio empiece con "https" y tenga un candado de seguridad. Siempre comparar precios, leer opiniones de otros compradores y utilizar métodos de pago seguros.

Dónde mirar y qué verificar

Sitios oficiales: usar el sitio oficial del evento, ya que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) fiscaliza las ofertas que se publican allí. Tiendas de confianza: comprar directamente en las tiendas en línea que ya se conocen y de las que se tiene referencias. Verificación de URL: antes de ingresar cualquier dato, comprobar que la dirección del sitio comience con "https" y tenga el ícono de un candado o escudo en la barra de direcciones para asegurar una conexión segura.

Señales de alerta para evitar estafas

Ofertas demasiado buenas: desconfiar de precios que parecen imposibles. Comparar el precio en diferentes tiendas para asegurar de que sea una oferta real y no una rebaja falsa.

Enlaces sospechosos: no hacer clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales que te envíen ofertas. Ingresar directamente a los sitios web.

Información personal: sospechar si un sitio solicita datos que no son comunes para una compra online, como datos del empleo o referencias familiares.

Comentarios cerrados: si una tienda o perfil en redes sociales cierra los comentarios, podría ser una señal de que algo no es confiable.

Solicitudes de pago por fuera de la plataforma: nunca realizar transacciones por fuera de la plataforma de compra. Los estafadores intentan llevar a otros sitios para evitar las protecciones al comprador que ofrecen las plataformas legítimas.

Recomendaciones de seguridad adicionales