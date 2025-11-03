CyberMonday 2025 en Argentina: ropa, celulares y electrónica, lo más buscado para los descuentos

TikTok se ha consolidado como un jugador clave en las temporadas de CyberMonday en Argentina, superando a otros medios. Según un estudio de la compañía, una de cada tres personas recurre a la plataforma para ver reseñas antes de realizar compras, y dos de cada tres usuarios descubren nuevas marcas o productos allí.
Los productos de CyberMonday 2025 más buscados en TikTok
El informe de TikTok detalla cuáles son las categorías que más buscan los argentinos en la plataforma de cara a las temporadas de descuentos:
- Ropa, zapatos y accesorios: 66%.
- Teléfonos celulares: 51%.
- Electrónicos (TV, computadoras, cámaras): 51%.
- Fragancias: 39%.
- Línea blanca y electrodomésticos: 33%.
- Turismo: 31%.
El "Efecto TikTok" en la decisión de compra
El estudio revela que la plataforma es decisiva en el proceso de compra. Ocho de cada 10 usuarios han sido inspirados por TikTok a buscar contenido para sus compras y están dispuestos a adquirir algo si lo ven allí. En la Generación Z (los más jóvenes), este porcentaje sube a 88%.
Antes de tomar la decisión, los usuarios usan TikTok para:
Ver reseñas de productos (39%).
Buscar tips de compras (34%).
Mirar videos con códigos de descuentos (32%).
Una vez que ven algo que les gusta, el 44% lo guarda para consultarlo después, el 40% compara precios en sitios web y el 39% visita la tienda en línea.
La Generación Z y la popularidad de los productos chinos
El informe también destaca los hábitos específicos de la Generación Z, que busca contenidos como tips de descuentos (34%), unboxings (28%) y contenido de marcas "emocionales" (24%).
Finalmente, el estudio señala la popularidad de los productos de origen chino: el 59% de los usuarios afirmó que le gusta ver productos y marcas de empresas de aquel país en TikTok, y el 55% definió sus promociones como "atractivas".
Una cita importante para los consumidores
El CyberMonday 2025, que se desarrolla del 3 al 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos, especialmente para aquellos que buscan renovar su hogar.
Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.
Qué marcas y empresas participan de CyberMonday 2025
Alrededor de 900 marcas participan del evento de compras online, para cubrir casi todos los rubros.
Algunas de las más destacadas:
Tecnología y electro
- Samsung
- Frávega
- Musimundo
- Cetrogar
- Compumundo
- HP Store
- Philips
- Sony
Deportes y moda
- Adidas
- Dexter
- Open Sports
- Sportline
- Otros rubros:
- Farmacity
- TiendaMía
- Mercado Libre
- Carrefour
Cómo evitar estafas y comprar seguro
Para comprar en el CyberMonday de forma segura, mirar en sitios oficiales como el del evento (cybermonday.com.ar) y en las tiendas online de confianza que ya se conocen. Evita hacer clic en enlaces de correos o redes sociales y verifica que la URL de cada sitio empiece con "https" y tenga un candado de seguridad. Siempre comparar precios, leer opiniones de otros compradores y utilizar métodos de pago seguros.
Dónde mirar y qué verificar
- Sitios oficiales: usar el sitio oficial del evento, ya que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) fiscaliza las ofertas que se publican allí.
- Tiendas de confianza: comprar directamente en las tiendas en línea que ya se conocen y de las que se tiene referencias.
- Verificación de URL: antes de ingresar cualquier dato, comprobar que la dirección del sitio comience con "https" y tenga el ícono de un candado o escudo en la barra de direcciones para asegurar una conexión segura.
Señales de alerta para evitar estafas
- Ofertas demasiado buenas: desconfiar de precios que parecen imposibles. Comparar el precio en diferentes tiendas para asegurar de que sea una oferta real y no una rebaja falsa.
- Enlaces sospechosos: no hacer clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales que te envíen ofertas. Ingresar directamente a los sitios web.
- Información personal: sospechar si un sitio solicita datos que no son comunes para una compra online, como datos del empleo o referencias familiares.
- Comentarios cerrados: si una tienda o perfil en redes sociales cierra los comentarios, podría ser una señal de que algo no es confiable.
- Solicitudes de pago por fuera de la plataforma: nunca realizar transacciones por fuera de la plataforma de compra. Los estafadores intentan llevar a otros sitios para evitar las protecciones al comprador que ofrecen las plataformas legítimas.
Recomendaciones de seguridad adicionales
- Medios de pago: usar tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas. Evitar las transferencias bancarias directas si no se está 100% seguro.
- Contraseñas: utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta. Habilitar la autenticación de dos factores siempre que sea posible.
- Comprobantes: guarda todos los correos de confirmación, facturas y comprobantes de compra. Tomar capturas de pantalla del proceso de compra si es necesario.
- Revisar las condiciones: leer con atención las políticas de devolución, los plazos de entrega y si el precio incluye impuestos y costos de envío.