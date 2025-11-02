Uno Santa Fe | Información General | autos

Autos: en medio de la ola de importaciones, lo más vendido de la Argentina es industria nacional

El mes estuvo condicionado por el escenario electoral pero tras los resultados se concretaron varias ventas de autos, según informó Acara

2 de noviembre 2025 · 13:05hs
El patentamiento de autos creció 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades, pero retrocedió más de 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El avance de octubre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año.

patentamiento.jpg

En la comparación mensual se produjo un retroceso del 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Al analizar la performance de octubre, el presidente de Acara, Sebastián Beato, destacó: "Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

Asimismo, remarcó: “Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

De cara a lo que viene, Beato sostuvo: “La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos".

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroën (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

En relación a los modelos, el top tres de los más vendidos del mes tuvo cambios. El liderazgo de patentamientos en octubre fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades, desplazando al segundo lugar al Toyota Yaris con 2.253 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 2.232 unidades registradas, que escaló cinco puestos en relación a septiembre.

Ranking de patentamiento de modelos en octubre

  • Toyota Hilux: 2.523
  • Toyota Yaris: 2.253
  • Peugeot 208: 2.232
  • Ford Ranger: 2.031
  • Fiat Cronos: 1.844
  • Ford Territory: 1.709
  • Volkswagen Amarok: 1.619
  • Chevrolet Tracker: 1.532
  • Volkswagen Polo: 1.460
  • Volkswagen Tera: 1.347
