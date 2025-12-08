Uno Santa Fe | Información General | fin de semana largo

Balance turístico del fin de semana largo: casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en el país

Según datos de Came, la cifra marca una suba en el movimiento turístico del 43,5 por ciento frente al mismo fin de semana de 2023. El gasto promedio diario por persona fue de 90.495 pesos, con una estadía de dos noches.

8 de diciembre 2025 · 19:44hs
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), casi 1,4 millones de turistas gastaron 249.370 millones de pesos en este fin de semana largo por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, el último del año.

En su informe, la entidad detalló que número de turistas que viajó creció un 43,5 por ciento frente al mismo fin de semana de 2023 (en 2024 no hubo feriado).

Came calificó el movimiento como “moderado” e indicó que, a la hora de planear una escapada, gravitó “el clima inestable, con pronósticos de tormentas” en algunos destinos. Sin embargo, “terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.

La estadía y gasto promedio

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días registrados en 2023, una tendencia que se viene profundizando” en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario”.

El gasto promedio diario por turista fue de 90.495 pesos, un 8,8 por ciento mayor en términos reales contra 2023. En total, los turistas desembolsaron 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1 por ciento real frente a 2023, siempre según el relevamiento de Came.

Los destinos más visitados

Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades de Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Balance enero-diciembre de 2025

En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en 2.971.578 millones de pesos, lo que equivale a 2.030 millones de dólares.

