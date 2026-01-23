Bullrich se refirió al caso Jeremías Monzón y volvió a reclamar la baja de la edad de punibilidad

La senadora nacional mencionó el crimen del adolescente santafesino que tiene involucrados a chicos de entre 14 y 16 años entre los acusados. “La edad no puede ser excusa”, dijo la exministra

La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich, se refirió este jueves al crimen del adolescente santafesino Jeremías Monzón para reclamar que se apruebe la ley que baja la edad de punibilidad, tal como impulsa el oficialismo en el Congreso.

La exministra contó el caso y luego pidió la r eforma de la ley Penal Juvenil. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, describió la actual senadora.

Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres.



La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara.



El resultado es este: menores que cometen los peores… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2026

Luego recordó que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

“El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, escribió Bullrich.

“En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, concluyó la legisladora oficialista.

Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro se había expresado en el mismo sentido al ser consultado por el mismo crimen en la ciudad de Santa Fe.

Aunque no quiso puntualizar sobre ese asesinato en particular, Pullaro recordó que el año pasado en su exposición en el Congreso Nacional ya había planteado que “el juzgamiento o la pena tenía que evaluarse principalmente por el delito cometido y no por la edad de quien comete ese tipo de delito”.

La indignación por el caso de Jeremías Monzón se reavivó en las últimas horas por la viralización de un video del apuñalamiento, grabación que fue registrada por los mismos autores del crimen.

El asesinato tiene involucrados a dos adolescentes de 14 y 15 años como autores materiales, ambos no punibles; y una chica de 16 como coautora instigadora de homicidio triplemente agravado, quien permanece en prisión preventiva.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre y el cuerpo de Jeremías fue hallado el 22 en las ruinas de una fábrica con signos de apuñalamiento.

Jeremías había salido de su casa para encontrarse con Milagros A. –la adolescente imputada– y nunca regresó. Tras varios días de búsqueda, vecinos alertaron a la policía por un fuerte olor proveniente del lugar donde se encontró el cuerpo. La causa cuenta con una filmación que registró el momento del crimen, que aunque permanecía bajo reserva judicial se difundió en chats y se viralizó en los últimos días.

