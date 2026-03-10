Madelón, paciente en Unión: "No hay que perder el norte ni prometer más de la cuenta"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, se lamentó por la igualdad 4-4 ante Independiente, pero a la vez sacó pecho por lo competitivos que son

El empate 4-4 entre Independiente y Unión de este martes por la noche dejó una mezcla de emociones. El equipo santafesino protagonizó un partido vibrante en Avellaneda, donde llegó a estar 3-0 arriba y también 4-3, pero terminó cediendo el empate sobre el final, por la fecha 10 del Apertura .

Tras el encuentro, el entrenador Leonardo Madelón analizó lo sucedido y reconoció que el resultado dejó gusto a poco, pese al muy buen rendimiento del equipo. “ La sensación es que el corazón está bien . Fue un partido infartante por cómo se dio. Hicimos un buen primer tiempo y por suerte no nos descontaron al final de esa etapa. Estoy contento por el rendimiento del equipo, pero no por el resultado. Es parte del fútbol”, expresó.

• LEER MÁS: En un partido de locos, Unión jugó para ganar y golear, pero empató y perdió dos puntos

El DT valoró además el planteo que llevó Unión a una cancha siempre complicada. “El plan salió en una cancha muy difícil. No es fácil hacer cuatro goles y menos ante un rival como Independiente, que tiene buenos jugadores”.

Madelón también marcó algunos momentos claves del partido que terminaron influyendo en el desarrollo del juego. “Hubo imponderables. La jugada del penal descolocó un poco y no pudimos enfriar el partido. Igual hicimos un partido muy bueno ante un rival importante. Por los mensajes que nos llegaban, fue un partidazo, pero lástima por el resultado”.

El técnico fue claro al admitir que el empate sobre la hora dejó bronca en el plantel. “Es complicado estar contento cuando te empatan así. Nos llevamos un punto, pero claramente queríamos todo”.

Madelón saca pecho por el nivel de Unión

En su análisis del funcionamiento del equipo, Madelón sostuvo que Unión ya tiene una identidad marcada. “Creo que nos ven y nos conocen, por lo que demanda que hagamos variantes. Somos un equipo rápido, que ataca directo y siempre trata de ser explosivo. Estamos preparados para jugar contra cualquiera”.

En ese sentido, ya empezó a pensar en lo que viene: el cruce ante Boca. “Ahora se viene otro grande. A Boca hay que hacerle otro partido, pero tenemos un modelo de juego. Hay que ver si hay que cambiar algo, siempre con equilibrio”.

• LEER MÁS: Unión presiona a Racing mientras el pase de Nardoni suma otro foco de conflicto

El DT también contó cómo se vivió el final del partido en el vestuario. “Los jugadores estaban todos calientes, pateando botellas. Pero eso me gusta, porque demuestra que quieren ganar. Nos vio todo el país jugarle de igual a igual a un equipo grande y creo que estuvimos a la altura”.

De todos modos, reconoció que al equipo le faltó algo para cerrar el encuentro. “Quizás nos faltó un poco de frialdad para liquidarlo”.

Embed - EMPATE AGÓNICO EN AVELLANEDA | #INDEPENDIENTE 4-4 #UNIÓN | Resumen

Sobre el estado físico del plantel, Madelón adelantó que habrá que evaluar cómo evolucionan algunos futbolistas. “Veremos cómo están todos. Puede haber algún cambio. Estigarribia tiene un corte y hay que ver cómo evoluciona”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas tatengues de cara al próximo compromiso en Santa Fe. “No creo que haga falta decirles nada. El partido habló por sí solo. No hay que perder el norte ni prometer más de la cuenta. Hay fastidio, pero tranquilidad porque el equipo dio todo. Veo crecimiento y recambio. Ojalá el domingo sea una fiesta en el Estadio 15 de Abril”.