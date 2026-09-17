Cambios en la acreditación de la AUH: qué hay que hacer para cobrar el 20% retenido

El Gobierno amplió el sistema de verificación automática de los controles de salud, vacunación y escolaridad para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El objetivo es agilizar el cobro del porcentaje que queda reservado de la prestación

El Gobierno nacional modificó el mecanismo de acreditación de los requisitos para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puedan cobrar el 20% del beneficio que queda retenido .

La medida fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , publicada este jueves en el Boletín Oficial . La norma amplía a todos los beneficiarios de la AUH el sistema de verificación automática de las condiciones de salud y educación .

La AUH contempla el pago mensual del 80% del monto de la asignación, mientras que el 20% restante queda reservado y puede cobrarse cuando se acredita el cumplimiento de determinados requisitos.

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Qué hay que acreditar para cobrar el 20%

Con el nuevo esquema, la información necesaria podrá ser verificada automáticamente mediante el intercambio seguro de datos entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Para los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, se deberán acreditar los controles sanitarios y el cumplimiento del plan de vacunación.

A partir de los 5 años, además, será necesario acreditar el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

La principal novedad es que, cuando esa información esté disponible en los sistemas oficiales, la acreditación se realizará automáticamente, sin que el titular deba presentar la documentación por su cuenta.

En esos casos, una vez verificado el cumplimiento de los controles de salud y vacunación correspondientes, el monto reservado podrá ser liquidado automáticamente junto con el 80% mensual de la prestación.

¿Qué pasa si los datos no aparecen?

La resolución contempla también situaciones en las que la información sanitaria o educativa no se encuentre disponible o necesite ser completada. En esos casos, el titular de la AUH podrá presentar la documentación ante Anses, de acuerdo con los procedimientos que establezca el organismo.

De esta manera, el nuevo mecanismo no elimina la posibilidad de acreditar los requisitos mediante documentación, sino que incorpora la verificación automática como vía principal cuando los datos estén disponibles.

La Resolución 508/2026 establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este jueves 17 de septiembre.

La norma también establece que será Anses el organismo encargado de disponer las medidas y normas necesarias para implementar el nuevo mecanismo.