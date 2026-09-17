Santa Fe: crecen los casos de Virus Sincicial Respiratorio y el informe epidemiológico alerta por la leptospirosis

El Ministerio de Salud de Santa Fe actualizó la situación epidemiológica hasta la semana 35 de 2026. Además señala que todavía no se confirmaron casos de dengue en la nueva temporada

Santa Fe atraviesa una etapa de circulación de distintos virus respiratorios, con un crecimiento sostenido de las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) durante las últimas semanas

Santa Fe atraviesa una etapa de circulación de distintos virus respiratorios , con un crecimiento sostenido de las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) durante las últimas semanas. Al mismo tiempo, el último informe epidemiológico provincial contabilizó 72 casos confirmados y probables de leptospirosis en lo que va de 2026 y señaló que, en la nueva temporada de arbovirus, no se registraron casos confirmados de dengue en la provincia .

Los datos corresponden al Informe Epidemiológico de la provincia de Santa Fe , elaborado con información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y con notificaciones recibidas hasta el 29 de agosto , con corte correspondiente a la semana epidemiológica 35.

VSR: el virus respiratorio que ganó protagonismo

En relación con las infecciones respiratorias agudas (IRA), el informe provincial advierte que desde la semana epidemiológica 24 se observa un aumento de los casos de VSR. En paralelo, las detecciones de influenza A presentan una tendencia descendente, mientras que influenza B comienza a ganar presencia en las últimas semanas analizadas.

Entre las personas internadas por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), Santa Fe acumuló desde la SE1 hasta la SE35 un total de 40.473 notificaciones. De ese universo, 2.448 casos fueron confirmados para alguno de los virus respiratorios, equivalente al 6% de las notificaciones.

El VSR encabezó las detecciones, con 718 casos, seguido por influenza A, con 706; metapneumovirus, con 490; adenovirus, con 186; influenza B, con 161; parainfluenza, con 112; y SARS-CoV-2, con 75 casos.

El comportamiento de los virus fue variando durante el año. Influenza A aumentó desde la SE15 y fue predominante entre aproximadamente las semanas 15 y 24, con circulación principalmente del subtipo A(H3N2). Luego comenzó a descender su proporción, mientras que el VSR incrementó su participación desde alrededor de la SE24.

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Influenza A(H3N2): 22 casos confirmados en Santa Fe

El informe también detalla que desde diciembre de 2025 hasta la fecha de corte fueron confirmados 22 casos de influenza A(H3N2) con residencia habitual en la provincia de Santa Fe, correspondientes al subclado J.2.4.1/K.

Según el documento oficial, todos los pacientes presentaron evolución favorable. Las cifras, de todos modos, pueden modificarse debido a demoras en la carga y actualización de los datos.

En el período analizado se notificaron además seis fallecimientos asociados a infección por virus influenza. El informe señala que todos los casos presentaban condiciones predisponentes para desarrollar enfermedad grave y que ninguno había recibido la vacunación antigripal.

Los niños pequeños, entre los grupos más afectados

Las infecciones respiratorias agudas constituyen una importante causa de enfermedad y mortalidad, especialmente entre niños menores de 5 años, con particular impacto en los menores de 2 años, además de adultos mayores y personas con patologías de base.

En las internaciones registradas durante 2026, el VSR tuvo una fuerte presencia entre los niños más pequeños. La tabla provincial registra 255 casos de VSR en menores de seis meses, 148 entre los seis y 11 meses y 161 entre los niños de 12 a 23 meses.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud recomienda mantener la vacunación antigripal anual en los grupos priorizados: personal de salud, personas gestantes, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico.

Leptospirosis: Santa Fe acumula 72 casos en 2026

Otro de los puntos destacados del informe es la situación de la leptospirosis en Santa Fe. Hasta la SE35 de 2026 fueron notificados 595 casos, de los cuales 72 fueron clasificados como confirmados o probables, equivalentes al 12% del total. Para el mismo período de los años anteriores, los casos confirmados y probables habían sido 61 en 2024 y 39 en 2025.

El departamento La Capital acumuló 14 casos confirmados o probables durante 2026, mientras que General Obligado registró 12 y Rosario 10. También se informaron casos en Garay, San Javier, San Cristóbal, San Jerónimo, San Lorenzo, San Martín, Vera, Caseros, Castellanos, General López y Las Colonias.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana transmitida principalmente a través del contacto directo o indirecto con animales infectados, especialmente roedores. El contacto con agua contaminada, suelos anegados y excretas de animales constituye uno de los principales antecedentes epidemiológicos de riesgo.

Durante 2026, 39 de los 72 casos confirmados o probables requirieron internación, lo que representa el 54%. Además, el informe notificó una persona fallecida, un hombre de 41 años con residencia en el departamento La Capital.

Dengue: comenzó la nueva temporada y no hay casos confirmados en Santa Fe

Respecto de los arbovirus, el informe señala que comenzó la nueva temporada 2026-2027 y que, hasta el momento de corte, no se confirmaron casos de dengue en la provincia de Santa Fe.

Desde el inicio de la temporada, correspondiente a la SE31 de 2026, fueron notificados en Santa Fe 33 casos correspondientes a los eventos Dengue y Dengue durante la gestación. Ninguno fue confirmado.

A nivel nacional, durante la SE34 se notificaron 352 casos sospechosos de dengue. Dos fueron confirmados, ambos con antecedente de viaje a Brasil, residencia en la provincia de Buenos Aires y serotipo DENV-3. Otros cinco fueron clasificados como probables y permanecían bajo investigación al momento del informe.

El Ministerio de Salud recomienda mantener la vigilancia epidemiológica intensificada y la notificación inmediata ante cuadros de síndrome febril agudo inespecífico, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos de cada paciente.