Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Pagos de Ansés: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones de septiembre

Ansés confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Las prestaciones aumentarán 2,11%, por el dato de la inflación analizado por el Indec

7 de septiembre 2026 · 19:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pagos de Ansés: jubilados

Pagos de Ansés: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Montos de jubilaciones y pensiones de Ansés en agosto

  • Jubilación mínima: $498.633,20 ($428.633,20 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam): $412.872,97 ($342.872,97 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $373.013,85 ($300.013,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $499.591,22 ($428.591,22 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.824.694,49 a $2.884.296
  • La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.031 por cada menor a cargo.
  • La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $501.537.
  • La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025.

Calendario de pagos de septiembre 2026

El calendario de septiembre empieza el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 21 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Ansés pagos septiembre Inflación Indec
Noticias relacionadas
Ansés confirmó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés confirmó 55% de descuento en la Sube: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

Ansés confirmó 55% de descuento en la Sube: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

como acceder a los creditos del banco nacion para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

Cómo acceder a los créditos del Banco Nación para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

Lo último

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Último Momento
¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Ovación
Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus