Pagos de Ansés: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones de septiembre Ansés confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Las prestaciones aumentarán 2,11%, por el dato de la inflación analizado por el Indec 7 de septiembre 2026 · 19:00hs

Pagos de Ansés: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Montos de jubilaciones y pensiones de Ansés en agosto Jubilación mínima: $498.633,20 ( $428.633,20 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam): $412.872,97 ( $342.872,97 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $373.013,85 ( $300.013,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $499.591,22 ( $428.591,22 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.824.694,49 a $2.884.296

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.031 por cada menor a cargo.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $501.537.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025. Calendario de pagos de septiembre 2026 El calendario de septiembre empieza el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes: DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 14 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 21 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)